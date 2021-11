Best Prepaid Plans: 500 रुपये से कम में कौन है आपके लिए बेस्ट रिचार्ज प्लान, 299 रुपये में ये कंपनी दे रही है हर दिन 4 GB डेटा

Best Prepaid Plans: मोबाइल यूजर्स को लुभाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां कई आकर्षक रिचार्ज प्लान लेकर आती रहती हैं. कंपनियां अपने ग्राहकों को एक प्लान के तहत इंटरनेट, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और SMS समेत कई अन्य ऑफर उपलब्ध कराती हैं. कई बार ग्राहकों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किस कंपनी का कौन सा रिचार्ज प्लान उनके लिए बेस्ट है. अगर आप अपने लिए एक बेहतर प्रीपेड रिचार्ज प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश यहां खत्म हो सकती है. हम यहां रिलायंस जियो (Reliance Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के 500 रुपये से कम वाले रिचार्ज प्लान्स की तुलना कर रहे हैं. इसके आधार पर आप अपने लिए बेहतर रिचार्ज प्लान का चुनाव कर सकते हैं.

रिलायंस जियो

Jio में आप 249 रुपये का रिचार्ज प्लान खरीद सकते हैं. इसमें आपको 28 दिनों के लिए हर दिन 2GB डेटा मिलता है. इसके अलावा इस प्लान के तहत आप अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन 100 SMS और Jio ऐप्स जैसे JioTv, JioCinema आदि का फायदा भी उठा सकते हैं.

अगर आपको ज्यादा डेटा की जरूरत होती है और इसके लिए आप थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो जियो का 349 रुपये का प्लान खरीद सकते हैं. इसमें आपको 28 दिनों तक हर दिन 3 GB डेटा मिलता है. इसके अलावा आप अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, हर दिन 100 एसएमएस और जियो ऐप्स का फायदा भी उठा सकते हैं.

जियो में एक 444 रुपये का प्लान भी है. इस प्लान के तहत 56 दिनों तक हर दिन 2GB डेटा मिलता है. इस प्लान में ग्राहकों को हर दिन 100 SMS, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और Jio ऐप्स जैसे JioTv, JioCinema आदि का एक्सेस भी मिलता है.

वोडाफोन-आइडिया

वोडाफोन-आइडिया की बात करें तो यह अपने ग्राहकों के लिए 299 रुपये का एक प्लान पेश करता है. इस प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिन है. इसके तहत आपको हर दिन 4 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलता है. इसके साथ ही इसमें आपको वीआई मूवीज और टीवी का एक्सेस भी मिलता है.

वहीं, इसमें आप 449 रुपये का एक और प्लान खरीद सकते हैं. इसमें आपको 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ हर दिन 4 GB डेटा मिलता है. इसके साथ ही, आपको इसमें हर दिन 100 SMS और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है.

भारती एयरटेल

एयरटेल के 298 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आपको हर दिन 2GB डेटा मिलता है. इसके अलावा, इसमें आप हर दिन 100 SMS, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और अमेज़न प्राइम वीडियो (मोबाइल एडिशन) का फायदा भी उठा सकते हैं.

एयरटेल भी 449 रुपये का एक प्लान पेश करता है जिसमें ग्राहकों को 56 दिनों के लिए हर दिन 2GB डेटा मिलता है. इसके साथ ही, इसमें आप हर दिन 100 SMS, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो (मोबाइल एडिशन) और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का फायदा भी उठा सकते हैं.

