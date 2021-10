JhunJhunwala Portfolio : बिग बुल के इस फेवरिट शेयर ने एक ही दिन में लगाई 20% की छलांग, जानें अभी और कितनी कमाई करेगा

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh JhunJhunwala) के पोर्टफोलियो में शामिल टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयर बुधवार को बीएसई में 502 रुपये पर पहुंच गए. इस शेयर में यह तेजी कंपनी के उस बयान के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए यह इक्विटी फर्म TPG Rise Climate और अबु धाबी की ADQ से 7500 करोड़ रुपये जुटाएगी. चूंकि यह शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है इसलिए इसमें कोई सर्किट नहीं लगता. लिहाजा प्राइवेट इक्विटी फर्म की ओर से निवेश की खबरों ने टाटा मोटर्स के शेयरों में रफ्तार भर दी और इसमें एक ही दिन में 20 फीसदी तेजी देखी गई.

एनालिस्ट्स का कहना है कि अभी यह शेयर और 20 फीसदी बढ़ेगा.अगले कुछ तिमाहियों में यह 600 रुपये का लेवल छू सकता है. शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह का कहना है कि नियर टर्म में यह शेयर 520-550 के लेवल को छू सकता है. हालांकि Tips2Trades के को-फाउंडर और ट्रेनर ए आर रामचंद्रन का कहना है कि कहना है टेक्निकली यह शेयर काफी ज्यादा Overbought है. इसलिए निवेशकों को मौजूदा लेवल पर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए.

TPG Rise Climate सहयोगी निवेशक ADQ के साथ मिलकर टाटा मोटर्स की नई बनी सब्सीडियरी में निवेश करेगी. दोनों 11 से 15 फीसदी की हिस्सेदारी के लिए कंप्लसरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स में 7500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगीं. इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 70 हजार करोड़ रुपये हो सकती है. CapitalVia Gloabal Research के ऑटो एनालिस्ट हर्ष पाटीदार का कहना है कि मौजूदा वैल्यूएशन लेवल पर टाटा मोटर्स काफी आकर्षक लग रहा है और अगले कुछ तिमाहियों में यह 600 रुपये का लेवल पार कर सकता है. टाटा मोटर्स में राकेश झुनझुनवाला की 1.14 फीसदी हिस्सेदारी है. जून तिमाही तक के आंकड़ों के मुताबिक उनके पास कंपनी के 3.77 करोड़ इक्विटी शेयर हैं.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

