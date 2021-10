Stock Tips : इस बैंक के शेयर में दिख रहा है दम; जानें नामी ब्रोकरेज हाउस ने क्यों बढ़ाया टारगेट प्राइस और कितना मिलेगा मुनाफा?

इंटरनेशनल रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने कोटक महिंद्रा बैंक ( kotak Mahindra Bank) के शेयरों में बेहतरीन मुनाफे की संभावना जताई है. ब्रोकरेज हाउस ने बैंक मैनेजमेंट से मीटिंग के बाद कई ऐसे कारण गिनाए हैं, जिनसे इसके शेयरों को रफ्तार और निवेशकों को बढ़िया मुनाफा मिल सकता है. ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस रिवाइज्ड कर 2100 रुपये से बढ़ा कर 2,340 रुपये कर दिया है और इसे ‘BUY’की रेटिंग दी है.

ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी पूरा ध्यान बढ़ते होम लोन स्पेस पर दिया है. बैंक ने होम लोन दरें घटाई हैं. बैंक अनसिक्योयर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बुक को लेकर भी अच्छी स्थिति में दिख रहा है. जहां तक एसएमई स्पेस का सवाल है को तो बैंक का ECLG लोन में एक्सपोजर ज्यादा है. यह पूरे लोन का 5.4 फीसदी है. पहली तिमाही तक बैंक की बुक क्वालिटी काफी अच्छी रही है. ऐसा लगता है कि बैंक चुनिंदा सेक्टर में कारोबार में बेहतर एसएमई को लोन देने के मामले में उदार रुख अपनाएगा.

फंडिंग लागत कम होने के बावजूद बैंक बड़े कॉरपोरेट हाउस को लोन देने में धीमा रुख अपना रहा है. दरअसल कम यील्ड की वजह से बैंक बड़ी कंपनियों को कम लोन दे रहा है. बैंक के इस रुख में सीमित बदलाव ही होगा. अगर बड़ी कंपनियों को लोन देने में तेजी भी आती है तो भी यह रिटेल लोन की रफ्तार से कम ही रहेगी. बैंक अपनी Inorganic बढ़त को लेकर काफी सक्रिय दिखता है. क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन और एमएफआई लोन के जरिये यह इसमें बढ़त की रणनीति पर काम कर रहा है. हाल में इसने फॉक्सवैगन के स्मॉल व्हेकिल फाइनेंसिंग यूनिट का अधिग्रहण किया है.इससे बैंक को 13 अरब का लोन कारोबार और 30 हजार कस्टमर मिले हैं. बैंक क्रेडिट कार्ड, गोल्ड फाइनेंसिंग और एमएफआई में अपने दायरे के विस्तार पर जोर दे रहा है.

बैंक प्रमोटर और सीईओ उदय कोटक और ज्वाइंट एमडी दीपक गुप्ता के रिटायरमेंट को देखते हुए Succession प्लान के लिए भी तैयार दिखता है. उदय कोटक आठ साल के लिए नॉन एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन कर लौट सकते हैं और बैंक को गाइड कर सकते हैं. बैंक बाहर और भीतर दोनों से परिवर्तन और इसके मुताबिक रणनीति बना कर काम करने के लिए तैयार दिख रहा है. इन तमाम पहलुओं को देखते हुए बैंक ने इसका ( kotak Mahindra Bank Stock) टारगेट प्राइस 2100 रुपये से बढ़ा कर 2340 रुपये कर दिया है. बैंक के शेयर को ब्रोकरेज हाउस की ओर से दी गई ‘BUY’की रेटिंग बरकरार रखी गई है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

