अब घर बैठे भर कर सकेंगे FY20 के लिए ITR-1, जानें कहां फाइल होगा ई-फॉर्म

इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर वित्त-वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर-1 सहज ई-फॉर्म जारी किया है. आईटीआर-1 फॉर्म वेबसाइट पर Excel और Java फॉर्मेट में उपलब्ध है. इससे पहले विभाग ने 29 मई को आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई किया था. आइए जानते हैं कि इस फॉर्म को कौन इस्तेमाल कर सकता है और इसके जरिए कैसे रिटर्न फाइल किया जा सकता है.

ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक, वित्त-वर्ष 2019 के लिए जारी आईटीआर 1 फॉर्म को वे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन चीजों को पूरा करते हों

यह फॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है, जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है.

इसमें आप excel या Java फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म आपके सिसटम के डाउनलोड फोल्डर में ZIP फाइल के तौर पर आ जाएगा. वहां से इसे खोलकर आप फाइल कर सकते हैं. इसके लिए इस लिंक पर जा सकते हैं: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/downloads/incomeTaxReturnUtilities

इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं. उसके बाद अपनी जानकारी सीधे ऑनलाइन फॉर्म में भरकर उसे सब्मिट करना होगा. इसके लिए Excel या Java फॉर्म को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है.

बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स यानी करदाताओं को बड़ी राहत दी थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का एलान किया था.

