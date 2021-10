Home Loan Balance Transfer: क्या त्योहारी सीजन है लोन ट्रांसफर का बढ़िया मौका? जानिए किन बैंकों में मिल रहा है बेस्ट ऑफर और क्या हैं इसके फायदे

Home Loan Balance Transfer: इस त्योहारी सीजन में अपना घर खरीदने की चाहत रखने वालों के पास कई बढ़िया विकल्प हैं. कई बड़े बैंकों ने बैलेंस ट्रांसफर समेत नए होम लोन पर ब्याज दरें घटा दी हैं. अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, तो यह समय कम ब्याज दर और सुविधाजनक शर्तों के साथ होम लोन खरीदने के लिए बेहतर साबित हो सकता है. अगर आपने पहले से होम लोन ले रखा है, तो भी आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपका बैंक होम लोन पर ज्यादा ब्याज ले रहा है और आपको किसी भी तरह की छूट देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं. बैंकों ने ऐसे कई ऑफर्स की पेशकश की है, जिनेक ज़रिए आप एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच कर सकते हैं.

कई बार आप अपने बैंक से संतुष्ट नहीं होते हैं. अगर आपका बैंक होम लोन पर ज्यादा ब्याज वसूल रहा है या कई बार अलग-अलग तरह के चार्जेज वसूल रहा है तो ऐसे में आपके पास एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करने का विकल्प मौजूद होता है. इस स्थिति में आप अपना होम लोन ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसा लोग आमतौर पर कम ब्याज दर के लिए करते हैं. कम ब्याज दर आपके EMI को भी कम करता है. होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के और भी कई लाभ हैं, जिनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे.

त्योहारी सीजन में प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंकों के बीच ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए एक तरह की होड़ चल रही है. कई बैंकों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रोसेसिंग फीस माफ कर दिया है. हम यहां आपको ऐसे बैंकों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप कम ब्याज दर पर लोन ले सकते है.

बैंकों के फेस्टिव ऑफर आम तौर पर नए होम लोन लेने वालों के लिए होते हैं. हालांकि, ये ऑफ़र उन उधारकर्ताओं के लिए भी हैं जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है. अगर आपने भी पहले से होम लोन ले रखा है और इस त्योहारी सीजन में कम ब्याज दर के लिए अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सही समय है. जानकारों की मानें तो अगर नए होम लोन ऑफर आपकी मौजूदा दर से लगभग 25-50 आधार अंक सस्ते हैं, तो ऐसे में आप होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के विकल्प की ओर जा सकते हैं.

बैंक न केवल नए कस्टमर बल्कि अपना होम लोन ट्रांसफर कराने वालों को भी कई शानदार ऑफर दे रहे हैं. SBI, BoB और PNB समेत कई बैंकों ने कहा है कि होम लोन ट्रांसफर कराने वाले ग्राहकों को भी होम लोन की शुरुआती ब्याज दरों का फायदा मिलेगा. इसका मतलब है कि होम लोन ट्रांसफर कराने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर उतना ही होगा जितना कि नए कस्टमर्स के लिए होगा. हालांकि ग्राहकों को यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप पर लागू ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगी. यानी आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, आपके लिए कर्ज लेना उतना ही आसान होगा.

अगर आप होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है – KYC डॉक्यूमेंट जैसे पहचान प्रमाण और एड्रेस प्रूफ, स्व व्यवसायी आवेदक को अपने बिजनेस के पिछले दो सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पांच सालों तक बिजनेस की निरंतरता का डॉक्यूमेंट, वेतनभोगी आवेदक को मौजूदा सैलरी स्लिप और बीते 6 महीनों का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा.

