क्या 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस पर्याप्त है? पॉलिसी चुनें तो इन बातों के आधार पर करें कैलकुलेशन

बेंगलुरू में रहने वाले 28 साल के आईटी पेशेवर सुनील ठाकुर ने 2016 में 1 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस कवर लिया. उस समय वे सिंगल थे और उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति आश्रित नहीं था. अब वे शादीशुदा हैं और 1 साल की बच्ची के पिता हैं. इस समय सुनील को यह लगता है कि उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिये 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पर्याप्त नहीं है. उन्हें लगता है कि इससे वे अपनी जिंदगी के लाइफ गोल 15-20 साल के बाद लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे. उन्हें भरोसा है कि अभी उनके करियर और निजी जिंदगी की शुरुआत है और आने वाले सालों में उनकी आमदनी और खर्च दोनों बढ़ेंगे. और भविष्य में अगर अचानक मौत हो जाती है, तो उससे होने वाले नुकसान को कवर करने के लिये ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत है.

लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सुनील की तरह भविष्य को लेकर सोचते और आंकलन करते हैं. ज्यादातर बीमाधारकों को 1 करोड़ रुपये की राशि बहुत अधिक लगती है. उन्हें लगता है कि भविष्य में कोई अनहोनी होती है, तो यह उनकी सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है. 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की लोकप्रियता को देखते हुए अधिकतर लोग इसके साथ संतुष्ट हो जाते हैं और अपना आंकलन और गणित नहीं करते. लोग गणना करता है कि अगर वे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये जमा करते हैं और उस पर 7 फीसदी ब्याज मिलता है तो उन्हें 58,333 रुपये की मासिक आय होगी. उनके मुताबिक यह राशि एक मिडिल क्लास परिवार के खर्च को चलाने के लिये पर्याप्त है. इस तरह वे 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के फैसले पर पहुंचते हैं.

यह आंकलन ऊपरी तौर पर सही लगता है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजों को शामिल नहीं किया जाता. इसमें धारक पर बचा हुआ कर्ज, बच्चों की शिक्षा और शादी पर होने वाले बड़े खर्च, लगातार बढ़ती महंगाई, परिवार की रोजाना वित्तीय जरुरतें और साथी की रिटायरमेंट जरूरतों को जोड़कर आंकलन नहीं किया जाता. ज्यादातर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर व्यक्ति पर एक लोन और दो बच्चे हैं, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस उसकी मौत होने पर परिवार 10 से 12 साल से ज्यादा नहीं चला पाएगा.

भारत में ज्यादातर लोग एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते समय सही आंकलन नहीं करते हैं. अभी भी लोगों में इसे लेकर जागरुकता कम है. एक व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी में किस पड़ाव पर है, उस पर निर्भर होना चाहिये. 40 साल तक की उम्र के व्यक्ति को अपनी सालाना आय के 20 गुना का कवर लेना चाहिये. 40 साल से 50 साल से बीच के व्यक्ति को सालाना आय से 10-20 गुना ज्यादा और 50 साल से ज्यादा के व्यक्ति को 5 से 10 उम्र के व्यक्ति को 5 से 10 गुना ज्यादा का कवर चुनना चाहिये.

आमदनी के अलावा खर्चों के आधार पर भी कवर की राशि तय होती है. इसे आपको परिवार के खर्च का 12 से 15 गुना होना चाहिए. क्योंकि हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है, इसलिये एक तरीका सभी के लिए सही नहीं है. सबसे बेहतर यह है कि आप अपने खर्च, निवेश और जरूरतों का आंकलन करके अपने लिये कवर चुनें. एक टर्म इंश्योरेंस प्लान को आप जब तक कमा रहे हैं, तब तक जारी रहना चाहिये.

Story: Santosh Agarwal, Chief Business Officer- Life Insurance, Policybazaar.com

