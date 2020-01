कार के इस्तेमाल पर तय होगा ऑटो इंश्योरेंस का प्रीमियम, सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट में ICICI लोम्बार्ड लाएगी 5 पायलट स्कीम

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट के तहत जनरल बीमा कंपनियों को कुछ नई स्कीम्स के लिए मंजूरी दी है. ये बीमा कंपनियां पायलट तौर पर इन्हें लॉन्च कर सकती हैं. इनमें ग्राहकों को वाहन के लिए ‘Pay as per you use’ और Pay how you use’ के आधार पर मोटर इंश्योरेंस मिलेगा. इसका मतलब आप जिस हिसाब से अपनी गाड़ी चलाएंगे, उस हिसाब से आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे. वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी सैंडबॉक्स के अंतर्गत पायलट आधार पर पॉलिसी लाने को मंजूरी दी है. इसको ऑफर करने के लिए 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का समय दिया गया है.

इसके तहत ICICI लोम्बार्ड को 5 बीमा प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की मंजूरी मिली है. इसमें कारों के लिए पे एस यू यूज (PAYU) और पे हाऊ यू यूज (PHYU) पॉलिसियों में बीमित व्यक्ति को अपनी गाड़ी से तय की गई कुल दूरी या अपने ड्राइविंग बिहेवियर के आधार पर प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प मिलता है.

मोटर व्हीकल फ्लोटर पॉलिसी के तहत अब ग्राहकों को अपने हर वाहन के लिए एक ही बीमा पॉलिसी लेने का विकल्प भी मिलेगा जिसमें प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग सब लिमिट निर्धारित की जाएंगी.

आधार कार्ड पर पता और जन्म तिथि करानी है अपडेट? जानें कौन-से दस्तावेज आएंगे काम

ICICI लोम्बार्ड बीमाधारकों के लिए डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल पर केंद्रित बीमा पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है. ये पॉलिसी ग्राहक अपनी जरूरत के आधार पर ले सकते हैं और इनमें उन्हें ज्यादा बड़ा कवर मिलेगा. इन प्रोग्राम को चुनने वाले ग्राहकों को डिजीज मैनेजमेंट ऐप्लीकेशन के साथ डाइट काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी. जो ग्राहक इसमें डाइट को अच्छे तरीके से पालन करेगा, उसे वेलनेस प्वॉइंट्स दिए जाएंगे. इस पूरी प्रक्रिया की मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से निगरानी की जाएगी.

ICICI GIC के अंडरराइटिंग, क्लेम्स एंड री-इंश्योरेंस प्रमुख संजय दत्ता ने कहा कि सैंडबॉक्स रूट बीमा क्षेत्र में इनोवेशन के लिए नियामक द्वारा शुरू किया गया एक प्रगतिशील कदम है. उन्होंने कहा कि वे अपने उत्पादों के लिए पांच मंजूरी प्राप्त करके उत्साहित हैं.

बता दें कि बीमा नियामक इरडा ने सैंडबॉक्स प्रोजेक्‍ट के लिए हेल्‍थ, नॉन लाइफ और दूसरी कैटेगरी में कुल 173 आवेदनों में से सिर्फ 33 को चुना है. ये 33 प्रोजेक्ट 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे. इसमें कई आकर्षक फीचर शामिल गए हैं, जैसेकि सभी नए प्रोडक्ट में टेक्‍नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल हुआ है. ‘पे यू ड्राइव’ के तहत मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे.

कम समय या कम दूरी तक कार चलाने पर प्रीमियम कम लगेगा. वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में आपकी दिनचर्या के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट उपलब्ध होगा और प्रीमियम लगेगा. फिटनेस कंपनियों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ कर प्रीमियम तय करेंगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.