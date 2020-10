IRCTC SBI RuPay Card: रिवॉर्ड प्वॉइंट से फ्री में बुक हो जाएगी ट्रेन टिकट, चेक करें इस कार्ड की खासियत

Ticket Booking From Reward Points: अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मिलने वाले रिवॉर्ड प्वॉइंट के बारे में सुना होगा. अब भारतीय रेलवे के यात्री इसी रिवार्ड प्वाइंट्स का इस्तेमाल कर मुफ्त ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको IRCTC SBI RuPay कार्ड इस्तेमाल करना होगा. इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड प्वॉइंट को कलेक्ट कर आप ट्रेन टिकट बुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं IRCTC SBI RuPay क्रेडिट कार्ड की कुछ खासियत.

मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ महीने पहले एसबीआई, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा आईआरसीटीसी एसबीआई रुपेकार्ड (IRCTC SBI RuPay Card) लॉन्च किया गया था. नया IRCTC SBI RuPay कार्ड और अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया गया है. यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है.

जो ग्राहक 31 मार्च 2021 तक इस क्रेडिट कार्ड को बनवा लेंगे, उनके लिए कोई ज्वॉइनिंग फी नहीं रखी गई है. कार्ड को एक्टिवेट करते ही उनकी खाते में 350 प्वॉइंट जोड़ दिये जाएंगे. उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर प्वॉइंट जुड़ते रहेंगे. हर प्वॉइंट की कीमत 1 रुपए होगी और इससे रेलवे की वेबसाइट पर रेल टिकट बुक कराया जा सकेगा. इसके लिए IRCTC के जरिए ही टिकट बुकिंग करानी होगी.

इस कार्ड में NFC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसके चलते इस कार्ड को स्वाइप किए बिना ही संपर्क रहित भुगतान की सुविधा मिलती है. यह कार्ड संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देता है. इस कार्ड से पेट्रोल या डीजल भरवाने पर पेट्रोल पंप पर लगने वाला क्रेडिट कार्ड सरचार्ज भी नहीं देना होगा. आमतौर पर ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर सेवा लेने पर एक फीसदी का सरचार्ज देना होता है. लेकिन एसबीआई आईआरसीटीसी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर यह वेव हो जाएगा.

