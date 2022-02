IRCTC ने यात्रियों के लिए लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड, टिकट बुकिंग में डिस्काउंट समेत मिलेंगे कई तरह के फायदे, चेक करें डिटेल

IRCTC Co-Branded Credit Card: भारतीय रेलवे की कैटरिंग और टिकटिंग इकाई (IRCTC) ने अपने यूजर्स के लिए एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड (Co-Branded Credit Card) लॉन्च किया है. इसे NPCI और BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के साथ मिलकर पेश किया गया है. IRCTC की वेबसाइट पर रोजाना 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रेलवे टिकट बुक करते हैं. इस क्रेडिट कार्ड को ऐसे यात्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है, जो लगातार ट्रेन में सफर करते रहते हैं. अधिकारियों ने लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि IRCTC BOB रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड (IRCTC BoB RuPay Contactless Credit) से उन यात्रियों को फायदा होगा जो भारतीय रेलवे में लगातार ट्रैवल करते रहते हैं. इसे खास तौर पर ऐसे ही यात्रियों के लिए तैयार किया गया है. BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (BFSL) बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है. EPFO ला रहा है नई पेंशन स्कीम, संगठित क्षेत्र के इन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा कई जगह कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ग्राहक इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ईंधन और किराने के सामान के साथ-साथ अन्य चीजों की खरीदारी के लिए भी कर सकते हैं. कार्डहोल्डर्स इस कार्ड का उपयोग JCB नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेशनल मर्चेंट्स और एटीएम में लेनदेन करने के लिए भी कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड के ज़रिए IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से 1AC, 2AC, 3AC, CC, या EC बुकिंग करने वाले यूजर्स को 40 रिवॉर्ड पॉइंट (per Rs 100 spent) जैसा बेनिफिट मिलेगा. यह क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को उनकी सभी ट्रेन टिकट बुकिंग पर एक फीसदी ट्रांजेक्शन शुल्क छूट भी ऑफर करता है. इसके अलावा, कार्ड जारी होने के 45 दिनों के भीतर 1,000 रुपये या उससे अधिक की सिंगल खरीदारी करने वालों को 1,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा. कार्ड के इस्तेमाल पर किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चार रिवॉर्ड पॉइंट (per Rs 100 spent) और अन्य कैटेगरी पर दो रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा. कार्डहोल्डर्स पार्टनर रेलवे लाउंज में हर साल चार कॉम्प्लीमेंट्री विजिट भी कर सकेंगे. इसके ज़रिए भारत में ग्राहकों को सभी पेट्रोल पंपों पर एक फीसदी ईंधन सरचार्ज का छूट भी मिलेगा. Income Tax Calculation: वेतन के किस हिस्से पर कितना लगता है टैक्स? CTC के हर कंपोनेंट के लिए समझें पूरा कैलकुलेशन IRCTC पर हैं 6.6 करोड़ से अधिक यूजर्स इसके अलावा, यूजर्स अपने लॉयल्टी नंबर (को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर प्रिंटेड) को अपने IRCTC लॉगिन आईडी से लिंक करने के बाद, IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं. कार्ड के लॉन्च पर, NPCI के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीणा राय ने कहा कि IRCTC पर 6.6 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं और उनमें से कई बार-बार यात्रा करने वाले हैं. उन्होंने आगे कहा कि IRCTC पर रोजाना 7-7.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग होती है. यह इस कार्ड को लॉन्च करने का सही समय है क्योंकि अब लगभग दो साल बाद हालात सामान्य हो रहे हैं. (इनपुट-पीटीआई)

