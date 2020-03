IRCTC का नया ऐप iMudra; टिकट बुकिंग के साथ मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा

ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के साथ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने कई दूसरी सुविधाओं की भी शुरुआत की है जैसे फ्लाइट टिकट, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज आदि. अब IRCTC ने नया ऐप iMudra लॉन्च किया है जिसमें एक डिजिटल कार्ड मिलता है, जिसे भुगतान करने और ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. फेडरेल बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया iMudra वीजा कार्ड व्यक्ति भारतीय वेबसाइट पर खरीदारी, मनी ट्रांसफर और एटीएम विद्डॉल के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है.

इसमें डिजिटल कार्ड मुफ्त हैं और फिजिकल कार्ड के लिए ग्राहकों को 236 रुपये प्रति कार्ड के शुल्क का भुगतान करना होगा. हालांकि, कोई कार्ड एक्टिवेशन फीस नहीं है. एक ग्राहक के पास एक डिजिटल और फिजिकल कार्ड ही हो सकता है. इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट iMudra कार्ड यूजर्स के KYC स्टेटस पर निर्भर करेगी. केवाईसी पूरा होने पर व्यक्ति पैसे ट्रांसफर, एटीएम से निकासी कर सकेगा. इसके साथ ही वॉलेट की मासिक सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये तक हो जाएगी. जबकि न्यूनतम केवाईसी पर यूजर को 10 हजार की मंथली लिमिट मिलेगी.

आप अपना केवाईसी पूरा ऑनलाइन आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं. इसके साथ आप यह ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, जहां दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का वेरिफिकेशन आपके दरवाजे पर एजेंट आकर करेगा.

केवाईसी के पूरे होने पर आप 1 लाख रुपये प्रति महीने की पूरी सीमा तक मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन खरीदारी या ATM विद्ड्रॉल के लिए ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. हालांकि, इसके लिए आपके iMudra वॉलेट में पर्याप्त राशि होनी चाहिए और दूसरे ग्राहक जिसे आप पैसे भेज रहे हैं, उसका भी केवाईसी पूरा होना चाहिए.

आप अपने iMudra वीजा कार्ड का इस्तेमाल केवल भारतीय वेबसाइट पर ही खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं. इसके साथ ही खरीदारी भारतीय करेंसी में ही की जानी चाहिये. आप इसका इस्तेमाल भारत से बाहर की किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए नहीं कर सकते. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आपको अपने IRCTC iMudra फिजिकल या डिजिटल कार्ड को क्रेडिट कार्ड के तौर पर चुनना होगा.

आपको अपने IRCTC iMudra वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए डेबिट कार्ड, UPI या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. मनी ऐड करने के लिए आपको अपने iMudra ऐप पर ऐड मनी ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर राशि को चुनकर और अपने वॉलेट में लोड करने के लिए बढ़ना होगा.

iMudra का इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेन की टिकट को भी ज्यादा जल्दी बुक कर सकते हैं. इसके लिए Easy OTP का इस्तेमाल कपना होगा. यहां क्लिक करके आपका ओटीपी जनरेट होगा. ट्रेन टिकट बुक करते समय आपको iPay के अंदर iMudra ऑप्शन को चुनना है और ऐप में जनरेट हुए ओटीपी को डालना है.

(Story: Amitava Chakrabarty)

