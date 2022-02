IPO का क्रेज: 1 साल में 65% इश्यू रहे हिट, 17 शेयरों ने 2 से 4 गुना बढ़ाई दौलत, 23 में 50% से ज्यादा रिटर्न

1 साल के दौरान बाजार में तेजी रही हो या उतार चढ़ाव, IPO मार्केट का क्रेज कम नहीं हुआ. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुल लिस्ट हुए स्टॉक में 65 फीसदी ऐसे रहे, जिनमें इश्यू प्राइस की तुलना में बेहतर रिटर्न मिला है.

1 साल के दौरान बाजार में तेजी रही हो या उतार चढ़ाव, IPO मार्केट का क्रेज कम नहीं हुआ. (file photo)

IPO Market Performance: बीते 1 साल की बात करें तो यह समय IPO का रहा है. साल 2021 तो पूरी तरह से प्राइमरी मार्केट के फेवर में रहा है. बाजार में तेजी रही हो या उतार चढ़ाव, IPO मार्केट का क्रेज कम नहीं हुआ. एक के बार एक कंपनियां बाजार में लिस्ट होती रहीं और निवेशकों ने भी इनमें जमकर पैसे बनाए. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुल लिस्ट हुए स्टॉक में 65 फीसदी ऐसे रहे, जिनमें इश्यू प्राइस की तुलना में बेहतर रिटर्न मिला है. जबकि 23 ऐसे स्टॉक रहे, जिनमें 50 फीसदी या इससे ज्यादा रिटर्न मिला. वहीं 18 स्टॉक ऐसे रहे, जिनमें 100 से 332 फीसदी तक रिटर्न निवेशकों को मिला है. जानते हैं 3 फरवरी 2021 से 3 फरवरी 2022 के बीच लॉन्च और लिस्ट हुए IPO की डिटेल. 17 स्टॉक में 100% से 332% तक रिटर्न बीते 1 साल में कुल 61 शेयरों की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में हुई है. इनमें से 18 स्टॉक ऐसे रहे हैं, जिनमें रिटर्न 100 फीसदी से 306 फीसदी तक मिला है. इनमें Nureca Ltd ने इश्यू प्राइस की तुलना में 332 फीसदी, Paras Defence ने 306 फीसदी, MTAR Tech ने 295 फीसदी, Laxmi Organic ने 268 फीसदी, Easy Trip ने 225 फीसदी, Macrotech Dev ने 182 फीसदी, Barbeque Nat ने 184 फीसदी, Nazara ने 100 फीसदी, Stove Kraft ने 125 फीसदी, Sona BLW ने 132 फीसदी, Clean Science ने 156 फीसदी, G R Infra ने 125 फीसदी, Tatva Chintan ने 134 फीसदी, Sigachi Ind ने 136 फीसदी, Devyani Int मे 100 फीसदी, Stove Kraft में 125 फीसदी और Latent View ने 163 फीसदी रिटर्न दिए हैं. 23 स्टॉक में 50 फीसदी से ज्यादा रिटर्न 1 साल में कुल 61 कंपनियों के स्टॉक बाजार में लिस्ट हुए हें. इनमें से 23 ऐसे हैं, जिनमें इश्यू प्राइस की तुलना में 50 फीसदी या इससे ज्यादा रिटर्न मिला है. इन 23 में वे स्टॉक भी शामिल हैं, जिनमें 100 से 332 फीसदी रिटर्न मिला है. वहीं इनमें से 40 स्टॉक ऐसे रहे हैं, जिनमें रिटर्न डबल डिजिट में है. यानी करीब 65 फीसदी आईपीओ ऐसे रहे जो निवेशकों के लिहाज से हिट रहे हैं. 18 में निगेटिव रिटर्न 1 साल में जो 61 कंपनियों के स्टॉक लिस्ट हुए हैं, उनमें से 18 यानी करीब 29 फीसदी शेयरों में निवेशकों को निगेटिव रिटर्न मिला है. इनमें कल्याण ज्वैलर्स, सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक, Glenmark Life, Krsnaa Diagnost, Windlas Biotech, कार ट्रेड टेक, Fino Payments, One 97 Paytm, Star Health और AGS Transact जैसे शेयर शामिल हैं.

