Diwali Stock Tips : दिवाली  पर इन दो शेयरों से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत, मजबूत कारोबार देगा बढ़िया  रिटर्न 

दिवाली के दिन निवेश करना निवेशकों के लिए शुभ माना जाता है. अगर आप नए शेयरों में निवेश करना चाहते हैं तो इंडियन ऑयल और Equitas Holding के शेयरों में निवेश कर सकते हैं. ब्रोकरेज फर्म की दोनों कंपनियों के शेयरों के प्रति अच्छी राय है.

रेटिंग – HOLD, टारगेट प्राइस – 137 रुपये

ब्रोकरेज फर्म – ICICI Securities

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने Indian Oil Corporation के शेयरों के लिए अपनी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ा कर 137 रुपये कर दिया है. इंडियन ऑयल की दूसरी तिमाही का EPS 3 फीसदी बढ़ा है.यह जीआरएम घटने के बाद है. पेट्रोकेमिकल Ebitda में बढ़ोतरी और मार्केट मार्जिन में उछाल से यह स्थिति आई है. कंपनी का ऑटो मार्केटिंग मार्जिन वित्त वर्ष 2021-22 के अनुमान के ही मुताबिक है.

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के ईपीएस में 52 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. पहली छमाही में इन्वेंट्री गेन होगी जिससे जीआरएम बढ़ेगा ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 28 फीसदी बढ़ा कर 137 रुपये कर दिया है और इसकी ‘HOLD’ रेटिंग बरकरार रखी है.

Happy Diwali 2021 : दिवाली पर कैश गिफ्ट मिल रहा है तो लग सकता है टैक्स, यहां समझ लें पूरा हिसाब-किताब

रेटिंग – BUY टारगेट प्राइस – 170 रुपये

ब्रोकरेज फर्म – HSBC

Equitas के पास आउटस्टैंडिंग री-स्ट्रक्चर्ड लोन 18.2 अरब रुपये का है. हालांकि यह इस स्मॉल फाइनेंस के मैनेजमेंट गाइडेंस से कम है. इसके मुताबिक यह 21 अरब रुपये का होना चाहिए था. बैंक का ग्रॉस एनपीए 4.8 फीसदी पर बरकरार है. इसका 31-90 दिनों का ओवरड्यू लोन 12.4 फीसदी से घट कर 6.5 फीसदी (तिमाही आधार पर) पर आ गया है. इसका ऑपरेटिंग खर्च बढ़ा हुआ ( cost to income of 69 Percent). है. टेक्नोलॉजी में निवेश और मार्केटिंग में खर्च बढ़ने से इसका ऑपरेटिंग खर्च बढ़ा है. ब्रोकरेज फर्म ने इसकी BUY की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ा कर 170 रुपये कर दिया है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.