Stock Recommendation : इन शेयरों में दिख रहा है दम, करा सकते हैं बढ़िया कमाई – जानें क्या है एक्सपर्ट्स की राय

आईसीआईसीआई बैंक ( ICICI Bank ) ने अपने पहले तिमाही के नतीजे में अच्छा प्रदर्शन किया है. आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट 77 फीसदी बढ़ा है. वही एचसीएल टेक्नोलॉजीज ( HCL Technologies) और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ( HDFC Life Insurance) में भी अच्छे प्रदर्शन की गुंजाइश दिख रही है. लिहाजा एक्सपर्ट्स ने इन तीनों कंपनियों के शेयरों को BUY की रेटिंग दी है. आइए देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी Jefferies की इन शेयरों के बारे में क्या राय है.

एक्सपर्ट्स की राय में HCL Technologies भले ही मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ग्रोथ अनुमानों को हासिल करने में चूक गया है लेकिन मैनेजमेंट में इसके आउटलुक में काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है. पिछली दो तिमाहियों में कंपनी ने 4.7 डॉलर का सौदा हासिल किया है जो काफी अच्छा माना जा रहा है. दूसरी ओर इसकी मौजूदा पाइपलाइन भी मौजूद है. मैनेजमेंट को लगता है आगे ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी. कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना भी मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है. पिछले छह महीनों में रेवेन्यू में चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और कर्मचारियों की संख्या 11 फीसदी बढ़ी है. वित्त वर्ष 2021-22 में रेवेन्यू ग्रोथ दहाई अंक में पहुंचने का गाइडेंस दिया गया है वहीं Ebit Margin 19-21 फीसदी पर बरकरार है. इसलिए इसे BUY की रेटिंग दी गई है. हालांकि टारगेट प्राइस 1255 रुपये से घटा कर 1220 रुपये कर दिया गया है.

ICICI Bank ने चालू वित्त वर्ष की तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है. बैंक का नेट प्रॉफिट 77 फीसदी बढ़ता वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII में 18 फीसदी की ग्रोथ दर्ज हुई है. बैंक के रिटेल लोन ग्रोथ में अच्छी बढ़त दिख रही है. एनआईआई भी अच्छी स्थिति में है. बैंक के बिजनेस बैंकिंग से भी अच्छा समर्थन मिल रहा है. बैंक के एसेट क्वालिटी/ग्रोथ भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन के विस्तार के मामले में काफी स्पष्ट स्थिति में है. पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (Q4) में बैंक के रिटेल लोन ग्रोथ में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. NII में 17 फीसदी की बढ़त थी. बैंक का रेवेन्यू मोमेंटम भी अच्छा रह सकता है. पहली तिमाही के नतीजे ने यह साबित कर दिया है. इसलिए इस शेयर को BUY की रेटिंग दी गई है. टारगेट प्राइस 780 रुपये रखा गया है.

HDFC Life का फ्रंट-एंडेड Excess mortality reserve (EMR) सात अरब रुपये का है जो वित्त वर्ष 2021-22 के नेट कोविड क्लेम का 5 गुना है. मैनेजमेंट के गाइडेंस के मुताबिक रिजर्व कोविड-2 क्लेम की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त रहना चाहिए. लेकिन यह भी ध्यान रहे कि देश में तीसरी लहर का भी खतरा है. इसने वित्त वर्ष की पहली तिमाही का Net reserve accretion खर्च कर दिया है. इससे इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 33 फीसदी घटा है. मैनेजमेंट का मानना है की इंडिविजुअल क्लेम अभी इतना ज्यादा नहीं है और मौजूदा प्रोविजिनिंग ज्यादा डेथ क्लेम के हिसाब से पर्याप्त है. इसे BUY की रेटिंग दी गई है लेकिन टारगेट प्राइस घटा कर 800 रुपये कर दी गई है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

