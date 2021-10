Investment Tips: महज 1 हजार रुपये में ही बनाएं बेहतरीन पोर्टफोलियो, इन विकल्पों में निवेश कर बना सकते हैं बड़ी पूंजी

Investment Tips: निवेश के लिए जरूरी नहीं है कि इसकी शुरुआत बड़ी पूंजी से ही की जाए. आप चाहें तो महज 1 हजार रुपये हर महीने के निवेश पर ही बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए अपनी जरूरत और सुविधा के मुताबिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं और फिर उसमें नियमित तौर पर निवेश कर बेहतरीन पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं. अगर कोई निवेशक लंबे समय तक कुछ विकल्पों में लगातार पैसे लगाता रहे और कभी निकासी न करे तो अपने लिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकता है. हालांकि निवेश से पहले कुछ जरूरी होमवर्क करना जरूरी है ताकि यह पहले से तय किया जा सके कि अपने पैसों को किन विकल्पों में निवेश करना है. यहां नीचे कुछ ऐसे विकल्प दिए जा रहे हैं जिसमें आप महज 1 हजार रुपये से भी शुरुआत कर लंबे समय में अपना बेहतरीन पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं.

निवेश के लिए म्यूचुअल फंड सबसे पसंदीदा विकल्पों में शुमार है. इसके जरिए बहुत कम पैसों में ही कैपिटल मार्केट में निवेश किया जा सकता है और आपके पैसों की देख-रेख एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर करते हैं. इस विकल्प के तहत एकमुश्त या नियमित अंतराल पर एक तय तिथि को तय राशि (सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान-SIP) निवेश कर सकते हैं. आपका फंड मैनेजर पोर्टफोलियो की निगरानी करेगी और रिटर्न बढ़ाने के लिए जरूरी फैसले लेगा. इसमें छोटी राशि का निवेश भी कितना बड़ा बन सकता है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हर महीने 1 हजार रुपये भी लगातार 30 साल तक निवेश करते हैं तो अगर 14 फीसदी की दर से रिटर्न मिलता है तो 30 साल के अंत में आपके पास 55,57,056 रुपये की पूंजी हो जाएगी.

पीपीएफ में निवेश पारंपरिक तरीका है यानी कि लंबे समय से लोगों के बीच यह निवेश का पसंदीदा माध्यम बना हुआ है. पीपीएफ में निवेश से तिहरा फायदा है यानी कि रिटायरमेंट के लिए बचत, गारंटीड रिटर्न और निवेश सुरक्षा. इसमें निवेश पर सरकार की गारंटी रहती है जिसके चलते इसे सुरक्षित माना जाता है. इस समय पीपीएफ पर 7.1 फीसदी की सालाना दर से रिटर्न मिलता है. अगर आप इस योजना के तहत हर महीने महज 1 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो 30 साल के अंत में आपके पास 12,51,680 रुपये की बड़ी पूंजी हो जाएगी.

अगर आपके पास अधिक कैश नहीं है लेकिन फिर भी आप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो स्टॉक एसआईपी बेहतर विकल्प है. आप कुछ स्टॉक्स को चुन लें और फिर उसमें हर महीने कुछ-कुछ पैसे निवेश करते रहें. इससे आपका बेहतर पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा. आईटीसी, एसबीआई, भारती एयरटेल, सन फार्मा और विप्रो जैसे बेहतरीन शेयरों के भाव 1 हजार रुपये से भी कम हैं.

ईटीएफ बॉन्ड्स, स्टॉक्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कई सिक्योरिटीज का एक कलेक्शन है. इसे आसान भाषा में कहें तो ईटीएफ में कई निवेश विकल्पों को शामिल किया गया है यानी कि इसमें निवेश की गई पूंजी को कई विकल्पों में लगाया जाता है. निवेशक अपनी जरूरतों के मुताबिक निवेश का फैसला ले सकते हैं.

अधिकतर बैंक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करने की सुविधा देते हैं जिस पर डिपॉजिट अकाउंट्स का ब्याज मिलता है. निवेशक बैंकों में रिकरिंग टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हैं और इसमें जमा पैसों पर 3-6 फीसदी सालाना का ब्याज पा सकते हैं. यह बचत की आदत बनाने और बिना किसी रिस्क के निवेश का अच्छा तरीका है.

एनएससी सरकारी बचत योजना है और इसके तहत न सिर्फ आपको पूंजी की सुरक्षा की गारंटी मिलती है बल्कि निश्चित ब्याज भी मिलता है. इस समय 5 वर्षों की एनएससी पर 6.80 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. आप किसी भी सरकार बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में एनएससी खरीद सकते हैं.

(आर्टिकल: दीपक सिंह, चीफ बिजनेस ऑफिसर, रिलायंस सिक्योरिटीज)

(यहां दी गई सलाह लेखक के हैं और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. यह महज जानकारी के लिए है. निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

