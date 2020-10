नवरात्रि स्पेशल: गृहिणियों के लिए भी निवेश नहीं है मुश्किल, ऐसे कर सकती हैं शुरुआत

घर पर रहने वाली मां या गृहिणी होना एक फुलटाइम जॉब है, जिसका पैसा भी नहीं मिलता. कई औरतें ऐसी हैं, जो वित्तीय मोर्चे पर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार की आय में कुछ जोड़ना चाहती है और इसके लिए निवेश विकल्प का भी सहारा लेना चाहती हैं. लेकिन चूंकि वे गृहिणी हैं, इसलिए ऐसा कर पाना मुश्किल हो जाता है. घर पर रहकर और बच्चों की देखभाल करते हुए भी पैसे कमाने और बचाने के विकल्प मौजूद हैं. इनकी मदद लेकर आप निवेश शुरू कर सकती हैं.

महिलाओं के लिए घर पर रहते हुए काम करने के कई रास्ते हैं जैसे फ्रीलांस राइटिंग, होम बिजनेस और ऑनलाइन टीचिंग. फ्रीलांस राइटिंग के लिए ब्लॉग का सहारा ले सकती हैं. आप तय कर सकती हैं कि अपने ब्लॉग को कैसा बनाना चाहती हैं, आप क्या लिखना चाहती हैं, किन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहती हैं. या फिर आप उन एजेंसियों से संपर्क कर सकती हैं, जो पार्ट-टाइम बेसिस पर लेखकों को नियुक्त करती हैं. आप अपना होम बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं. उदाहरण के लिए, कई गृहणियों ने हाथ से बने आभूषण, फूड सर्विसेस, रसोई के लिए आवश्यक चीजें जैसे अचार, नट बटर आदि जैसे व्यवसाय स्थापित किए हैं. आप अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर सकती हैं.

इसके बाद अगर आप निवेश करना चाहती हैं तो इसके कई विकल्प हैं, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि. आप घर के खर्चों में से की गई बचत से भी निवेश की शुरुआत कर सकती हैं.

घर पर रहने वाली मां के तौर पर आपको अपने आप को विभिन्न वित्तीय साधनों के बारे में, लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में जागरुक करने की जरूरत है. विभिन्न असेट क्लास और उनमें से प्रत्येक कैसे काम करता है, यह समझना महत्वपूर्ण है. आप एक भरोसेमंद न्यूज वेबसाइट से या फाइनेंस फील्ड में भरोसेमंद दोस्तों से पर्सनल फाइनेंस के विभिन्न पहलुओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी हासिल कर सकती हैं.

निवेश का कदम उठाने से पहले अपने खुद के वित्तीय लक्ष्यों का आकलन करना और उनके अनुसार वित्तीय साधनों को चुनना महत्वपूर्ण है. इस प्रकार निवेश करने से पहले डिटेल्स जानने के लिए अपना समय निकालें, लेकिन इसे टाले नहीं. जितना जल्दी आप शुरू करेंगी, उतना अच्छा होगा और यह आपके निवेश को कंपाउंडिंग की ताकत प्रदान करेगा.

जब आप अपनी निवेश यात्रा शुरू करते हैं, तो अच्छा टेम्परामेंट बनाना याद रखें. शेयर बाजार में बहुत अधिक अस्थिरता देखी जाती है और यह अनिश्चित स्थान की तरह लगता है. फिर भी लंबे समय में बाजार बहुत अधिक पूर्वानुमानित तरीके से व्यवहार करता है. इस वजह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और लंबे समय के लिए उनमें निवेश करें. एक इन्वेस्टमेंट चार्टर इसमें आपकी मदद करता है. आप किसी भी अस्थिरता के दौरान बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने के लिए विभिन्न असेट क्लास में डायवर्सिटी ला सकती हैं.

उतार-चढ़ाव से बचने का एक और अच्छा विकल्प है- सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के माध्यम से निवेश करना. इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने मासिक खर्चों में एसआईपी के लिए बजट बनाती हैं, निवेश को लेकर अनुशासन रखती हैं और लंबे समय में लाभ का आनंद लेती हैं.

Article By: प्रभाकर तिवारी, सीएमओ, एंजेल ब्रोकिंग

