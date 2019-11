बर्थडे स्पेशल: बिल गेट्स की तरह आप भी कर सकते हैं निवेश, ये 10 मंत्र खोल देंगे अमीर बनने का रास्ता

माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का आज यानी 28 अक्टूबर को जन्म दिन है. 28 अक्टूबर, 1955 को वाशिंगटन में जन्मे बिल ने साल 1975 में पाल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी. उनकी तरक्की की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 32 साल पूरे होने के पहले ही 1987 में उनका नाम अरबपतियों की फोर्ब्स लिस्ट में आ गया. कई साल तक वह इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक बिल गेट्स की 28 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक कुल दौलत 10,800 करोड़ डॉलर थी. इस साल बिल गेट्स की दौलत में करीब 1710 करोड़ डॉलर का इजाफा हो चुका है. वह दुनियाभर के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उनसे पहले अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल दौलत 11,000 करोड़ डॉलर है. सामान्य और सहज जीवन बिताने वाले बिल गेट्स अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा धर्मार्थ कार्यों और समाज सुधार पर खर्च करते हैं.

60 फीसदी निवेश शेयर बाजार में

माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के अनुसार सबसे ज्यादा कैश शेयर बाजारों में है. ऐसे में अपने निवेश का कम से कम 60 फीसदी शेयर बाजार में लगाना चाहिए. हाल ही में ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि जब दुनियाभर के शेयर बाजारों में दबाव की वजह से लोग पैसा लगाने से डर रहे हैं, वह बाजार में पैसा लगाने को लेकर रक्षात्मक रवैया नहीं अपना रहे. ब्लूमबर्ग के डाटा के अनुसार सितंबर महीने में गेट्स फैमिली के पास करीब 6000 करोड़ डॉलर के इक्विटी एसेट्स थे.

बिल गेट्स के सफलता के मंत्र

1. बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हें तो यह आपकी गलती नहीं है. लेकिन अगर गरीब रहकर ही आपकी मौत हो जाती है, तो इसमें आपकी गलती है. भले ही आप अरबपति न बन पाएं लेकिन आपके पास हमेशा ही अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का मौका रहता है.

2.धैर्य ही सफलता की कुंजी है. चाहे आपमें कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल धैर्य और एकाग्रचित्त होकर ही आप बड़े काम कर सकते हैं.

3. बड़ी सफलता के लिए बड़े से बड़ा जोखिम भी लेने को तैयार रहना चाहिए.

4. जीवन सेमेस्टर्स में नहीं बंटा है. ऐसे में आप जिंदगी में ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते हैं. जीवन में समय बहुत कम है, इसलिए कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा और बेहतर काम करें.

5. अपने आप की तुलना किसी से मत करो, अगर आप ऐसा कर रहे है तो आप स्वयं अपनी बेइज्जती कर रहे हैं.

6. आपको लगता हैं कि आपका टीचर सख्त हैं तो अपने बॉस बनने का इंतजार करें.

7. अपनी गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें.

8. असली जीवन में लोगो को कॉफी शॉप का खुशनुमा माहौल छोड़ कर नौकरी पर जाना ही पड़ता है.

9. अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस काम को अच्छा दिखने लायक करने की कोशिश करें.

10. सफलता को सेलिब्रेट करना ठीक है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है असफलताओं से सीखा जाए.

