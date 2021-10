Digital Gold: इस त्योहारी सीजन में खरीदें सिर्फ एक रुपये में सोना, जानें डिजिटल गोल्ड में निवेश क्यों है फायदे का सौदा

Digital Gold: सोने-चांदी जैसे आभूषणों को लेकर भारतीयों का लगाव जगजाहिर है. खासकर भारत में त्योहारी सीजन जैसे धनतेरस, दिवाली में सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है. मुश्किल वक्त में सोने का उपयोग अपनी या परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में भी किया जाता है. यही वजह है कि इसे गहनों के अलावा, निवेश के एक विकल्प के तौर पर भी जाना जाता है. हालांकि, जब सोने में निवेश की प्रक्रिया की बात आती है, तो लोगों के मन में पहला सवाल आता है कि डिजिटल या फिजिकल गोल्ड में से किसमें निवेश करना बेहतर है. डिजिटल गोल्ड में निवेश काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है और आगे चलकर भी इस ट्रेंड के जारी रहने की उम्मीद है. डिजिटल गोल्ड ने निवेश को आसान और विश्वसनीय भी बनाया है.

अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. MMTC-PAMP अपने ग्राहकों को सिर्फ 1 रुपये में डिजिटल गोल्ड ऑफर कर रहा है. यानी आप MMTC-PAMP से महज एक रुपये में डिजिटल गोल्ड खरीदकर अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. MMTC-PAMP देश की एकमात्र LBMA मान्यता प्राप्त गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है. यह ग्राहकों को सोना खरीदने, बेचने या रिडीम करने की सुविधा देता है. इसके तहत ग्राहक 999.9 शुद्धता वाला सर्टिफाइड सोना 1 रुपये जितनी कम कीमत में खरीद सकते हैं.

Cheapest Home Loan: होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ख्याल, नहीं तो सस्ती दरों का फायदा उठाने से चूक जाएंगे

MMTC-PAMP के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विकास सिंह कहते हैं, “डिजिटल सोने में निवेश करना बेहद किफायती है. इसके ज़रिए निवेशक दैनिक, साप्ताहिक या मासिक अंतराल में बेहद कम राशि जमा कर सकते हैं. इस सुविधा की वजह से अब सोना खरीदना हर किसी के लिए आसान हो गया है, क्योंकि इसके लिए अब खरीदारों को बड़े रकम की जरूरत नहीं है. डिजिटल गोल्ड में निवेश करना काफी आसान है. डिजिटल गोल्ड की खरीद के समय 3% जीएसटी चार्ज किया जाता है, इसके अलावा और किसी तरह का कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया जाता. MMTC-PAMP सोने और चांदी दोनों के लिए भारत की एकमात्र LBMA मान्यता प्राप्त गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है और यह ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है. इसका मतलब है कि निवेशक स्थानीय बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना निवेश कर सकते हैं.”

Gold and Silver Price Today: कमजोर डॉलर ने बढ़ाई सोने की चमक, चांदी भी चमकी, जानिए कितना महंगा हुआ गोल्ड

सीधे शब्दों में कहें तो, डिजिटल गोल्ड एक पार्टनर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा गया सोना है. इसे UPI वॉलेट जैसे PAYTM, Gpay, PhonePe, एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर या एक बैंक के ज़रिए खरीदा जा सकता है. डिजिटल सोना कम से कम 1 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसमें खरीदे गए डिजिटल गोल्ड के हर ग्राम के लिए MMTC-PAMP अपनी वॉल्ट में फिजिकल गोल्ड की समान गुणवत्ता और मात्रा स्टोर करते हैं. इसका फायदा यह है कि ग्राहकों को खरीदे गए सोने को अपने पास संभाल कर रखने का कोई झंझट नहीं होता है. किसी तरह की अनहोनी से सुरक्षा के लिए इसका बीमा किया जाता है जिसमें IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड सिक्योरिटी ट्रस्टी रहता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.