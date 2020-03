Women’s Day: SBI, PNB और HDFC बैंक महिलाओं को दे रहे हैं सस्ता लोन, चेक करें ब्याज दरें

International Women’s Day: अपना घर लेने के लिए कई लोग होम लोन की मदद लेते हैं. महिलाओं को इस मामले में एक्स्ट्रा फायदा रहता है. वह ऐसे कि बैंक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को होम लोन (Home Loan) की ब्याज दरों में रियायत देते हैं, जो कि सैलरीड क्लास, सेल्फ इंप्लॉइड और हाउसवाइफ यानी गृहिणी, हर महिला के मामले में लागू है.

SBI के पूर्व CGM सुनील पंत का कहना है कि अगर महिला नौकरीपेशा या सेल्फ इंप्लॉइड है तो वह एकल आधार पर अपनी आय के आधार पर होम लोन ले सकती है और छूट पा सकती है. लेकिन अगर महिला कोई गृहिणी है और उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे होम लोन एकल आधार पर न मिलकर ज्वॉइंट में मिलेगा. ब्याज दर में रियायत पाने के लिए ऐसी महिला का ज्वॉइंट लोन में प्रथम आवेदनकर्ता होना जरूरी है.

इस वक्त देश के तीन बड़े बैंक SBI, PNB और HDFC बैंक महिलाओं को होम लोन ब्याज दर में 0.05 से 0.10 फीसदी तक की रियायत दे रहे हैं. आइए आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जानते हैं इन तीन बैंकों में महिलाओं के लिए होम लोन की क्या ब्याज दरें लागू हैं…

SBI में इस वक्त होम लोन के लिए रेपो रेट पर बेस्ड फ्लोटिंग इंट्रेस्ट रेट इस तरह हैं…

SBI महिलाओं को रेपो रेट पर बेस्ड होम लोन की ब्याज दर में 0.05 फीसदी की छूट दे रहा है. महिला के होम लोन लेने पर SBI में प्रभावी ब्याज दर टर्म लोन के मामले में सामान्यतया 7.90 से 8.25 फीसदी सालाना और मैक्सगेन लोन के मामले में 8.15 से 8.50 फीसदी सालाना तक रहेगी. SBI REALTY LOAN के मामले में भी महिलाओं को 0.05 फीसदी की छूट मिल रही है. SBI REALTY LOAN की प्रभावी ब्याज दर पहले 5 सालों के लिए 8.65 से 8.85 फीसदी सालाना तक है. लेकिन महिलाओं के लिए यह दर 8.60 से 8.80 फीसदी सालाना तक होगी.

PNB भी महिला बॉरोअर्स को होम लोन ब्याज दरों पर 0.05 फीसदी तक की छूट उपलब्ध करा रहा है. PNB में फ्लोटिंग रेट्स के मामले में महिलाओं के लिए होम लोन ब्याज दर 7.90 से 8.65 फीसदी सालाना तक है. अन्य लोगों के लिए यह 7.95 से 8.70 फीसदी सालाना तक है. फिक्स्ड रेट होम लोन के मामले में ब्याज दर महिलाओं के लिए 8.75 से 8.80 फीसदी सालाना तक है. अन्य लोगों के लिए ब्याज दर 8.80 से 8.85 फीसदी सालाना तक है. फिक्स्ड रेट लोन 1 साल वाली MCLR पर बेस्ड है, जो कि पीएनबी में इस वक्त 8.05 फीसदी है.

Women’s Day: आ​र्थिक स्वतंत्रता से लेकर अधिकारों तक, ये 5 कदम महिलाओं को बनाते हैं सशक्त

HDFC बैंक में महिला ग्राहकों को होम लोन ब्याज दरों पर 0.10 फीसदी तक की छूट मिल रही है. HDFC बैंक में 2 साल वाले ट्रू फिक्स्ड होम लोन के मामले में ब्याज दर सैलरीड क्लास और सेल्फ इंप्लॉइड दोनों कैटेगरी की महिला बॉरोअर्स के लिए 8.70 से 9.55 फीसदी सालाना तक है. अन्य लोगों के लिए होम लोन ब्याज दर 8.75 से 9.65 फीसदी सालाना तक है.

(नोट: जानकारी तीनों बैंकों की वेबसाइट से ली गई है.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.