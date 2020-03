PPF, सुकन्या, NSC, KVP पर कम हो जाएगा फायदा! स्माल सेविंग्स पर घट सकती हैं ब्याज दरें

Small Savings Rates: कोरोना संकट के बीच आम निवेशकों को एक और झटका लग सकता है. PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), NSC समेत स्माल सेविंग्स पर आपको मिलने वाला ब्याज अब कम हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार सरकार आगामी तिमाही में छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. ऐसा माना जा रहा है कि इससे रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को घटाने का रास्ता साफ होगा.

पीटीआई के अनुसार, सरकार ने मौजूदा तिमाही के दौरान बैंक जमा दरों में कमी के बावजूद सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती नहीं की थी. बैंकरों की शिकायत रही है कि छोटी बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दर के चलते वे जमा दरों में कटौती नहीं कर पाते हैं और ऐसे में कर्ज भी सस्ता नहीं हो पाता है. इस समय एक साल की परिपक्वता वाली बैंकों की जमा दर और छोटी बचत दर के बीच लगभग एक प्रतिशत का अंतर है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ब्याज दर में कटौती के बारे में निर्णय करेगी और कोरोना वायरस से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा. छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है.

सरकार ने 31 दिसंबर, 2019 को पीपीएफ और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.9 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया था, जबकि 113 महीनों की परिपक्वता वाले किसान विकास पत्र की दर 7.6 फीसदी रखी गई थी. सरकार ने कहा था कि जनवरी-मार्च 2020 तिमाही के दौरान सुकन्या समृद्धि योजना 8.4 फीसदी की दर से रिटर्न देंगा.

आमतौर पर छोटे निवेशक पोस्ट आफिस की स्माल सेविंग्स स्कीम्स (Post Office Small Savings) में निवेश करते हैं. इनमें पीपीएफ, सुकन्या के अलावा, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, आरडी, एफडी शामिल है.

