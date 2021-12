Home Insurance क्यों है जरूरी, पॉलिसी खरीदते समय कैसे बचा सकते हैं पैसे, जानें एक्सपर्ट्स की राय

Home Insurance: अपना पहला घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, इसलिए इसके साथ ही अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. घर और उसमें रखे समानों की चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों से होम इंश्योरेंस में कवर मिलता है. चाहे आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे हों या घर बना रहे हों, घर और निजी सामान की सुरक्षा के लिए होम इंश्योरेंस जरूरी है. अपना पहला घर खरीदते समय इंश्योरेंस के साथ पैसे बचाने के कई तरीके हैं, जिनके बारे में हम यहां आपको बता रहे हैं. अपनी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदें अगर आप होम इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदते हैं, तो आपका प्रीमियम कम होगा क्योंकि ऑनलाइन मोड में कोई मीडिएटर नहीं होता हैं. इतना ही नहीं, इसमें बहुत कम दस्तावेजों की जरूरत होती है. ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए खरीदने पर आपका काफी समय और मेहनत भी बच सकता है. अगर आप शिकायत की स्थिति में नुकसान के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए सहमत हैं, तो इससे आपके मंथली प्रीमियम में काफी कमी आएगी. इस तरह, आप मंथली प्रीमियम पर बचत कर सकते हैं. Medplus Health के शेयरों की शानदार लिस्टिंग, शुरुआती कारोबार में ही 27 फीसदी की बढ़त कंप्रिहेंसिव कवर घर के स्ट्रक्चर, घरेलू सामानों और लोगों के लिए अलग-अलग बीमा पॉलिसियां हैं, लेकिन इसके बजाय एक कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस बेस्ट है जिसमें सभी शामिल हों. यह बीमा आग, डकैती, आतंकवादी गतिविधि, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर की वजह से होने वाले नुकसान को कवर करता है. इसके तहत, इंश्योरेंस में आभूषण और अन्य कीमती सामान शामिल होते हैं. इन-हाउस मुआवजे में आपात स्थिति, दुर्घटनाएं, श्रमिकों की दुर्घटना मुआवजा और एक्सीडेंटल फैमिली हॉस्पिटलाइजेशन के बाद अल्टरनेट हाउस की लागत शामिल है. पूरी तरह से कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आमतौर पर फायदा यह है कि इसमें प्रीमियम कम होगा. क्लेम करने में बरतें सावधानी नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम करना एक महत्वपूर्ण कदम है. साथ ही, बिलिंग की प्रक्रिया को आसान और खामियों से मुक्त बनाने के कई तरीके हैं. इस दिशा में पहला कदम सभी संपत्ति दस्तावेजों, डेटा का उचित रिकॉर्ड रखना और सभी महत्वपूर्ण रसीदों व दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखना है. साथ ही अपने घर के सभी सामानों की एक लिस्ट बनाकर रखें. आप आइटम को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए ऐप या वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Covid-19 Vaccine Updates: क्या बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है? अमेरिकी स्टडी में हुआ अहम खुलासा क्लेम फाइल करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास घर के सामानों के बारे में पूरी जानकारी है और इसे आप साझा करने के लिए तैयार हैं. क्लेम्स की रिपोर्टिंग के लिए बीमा कंपनियों में अलग-अलग समय सीमा होती है. आपको तय समय सीमा के भीतर क्लेम फाइल कर लेना चाहिए. अपनी पॉलिसी से संबिधित नियमों और महत्वपूर्ण अपडेट की रेगुलर जांच करें. आपके घर में और यहां तक कि आपके पड़ोस में भी बदलाव आपके बीमा प्रीमियम को बढ़ा या घटा सकते हैं. एक्सपर्ट्स की मदद लें अपनी कवरेज जरूरतों को तय करने का सबसे अच्छा तरीका एक स्वतंत्र एजेंट से परामर्श करना है. आपका एजेंट आपकी स्थिति, घर और स्थान की समीक्षा करेगा और आपको इस हिसाब से बेस्ट पॉलिसी का सुझाव देगा. इसके अलावा, एजेंट अन्य पॉलिसियों और ऑप्शनल कवरेज के बारे में भी विस्तार से बता सकता है. (लेखक विक्रम सिंह, एमिटी बिजनेस स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

