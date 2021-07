Insurance for electric scooters: इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए भी खरीदनी होगी इंश्योरेंस पॉलिसी, जानिए किस तरह ले सकते हैं बेहतर कवरेज

Insurance for electric scooters: देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस सेग्मेंट में स्थापित कंपनियों समेत कई नई कंपनियां भी आगे आ रही हैं. दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो सीआईआई-केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देश भर में 25-35 फीसदी दोपिहया गाड़ियां इलेक्ट्रिक की हो जाएंगी. हाल ही में ओला ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है. इसकी औपचारिक लांचिंग अभी बाकी है लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. ओला से पहले हीरो, होंडा, एथर एनर्जी, बजाज जैसी कंपनियों पहले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां लांच कर चुकी हैं और इन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है तो उनके इंश्योरेंस की महत्ता भी बढ़ गई है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स/स्कूटर्स के लिए कौन से कवरेज लिए जाएं.

इंश्योरटेक कंपनी टर्टलमिंट के को-फाउंडर धीरेंद्र महयावंशी के मुताबिक सभी इलेक्ट्रिक बाइक्स/स्कूटर्स को उन्ही मोटर इंश्योरेंस प्लान के तहत इंश्योर्ड किया जा सकता है जो थर्ड पार्टी या व्यापक कवरेज को लेकर नॉन-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए हैं. थर्ड पार्टी कवरेज मोटर वेहिकल्स एक्ट, 1988 के तहत थर्ड पार्टी की मृत्यु, उसके घायल होने या उसकी प्रापर्टी के नुकसान को कवरेज देने के लिए जरूरी है. यहां ध्यान रखें कि कांप्रेहेंसिव कवरेज (व्यापक कवरेज) के तहत पांच साल के थर्ड पार्टी कवरेज मिलता है लेकिन खुद के लिए सिर्फ एक साल का कवरेज मिलता है यानी कि थर्ड पार्टी कवरेज तो पांच साल तक जारी रहेगा लेकिन अपने किसी नुकसान के लिए हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण कराना होगा.

कांप्रेहेंसिव प्लान के अलावा महयावंशी ने कुछ ऐड ऑन्स भी सुझाए हैं जिससे ई-वेहिकल को बेहतर कवरेज मिल सकेगा.

ई-वेहिकल्स ही अब देश का भविष्य है और देश की अधिकतर दिग्गज वाहन कंपनियां इसे लेकर काम कर रही हैं. सेंटर ऑफ एनर्जी फाइनेंस (सीईईडब्ल्यू) के आकलन के मुताबिक वर्ष 2030 के अंत तक भारतीय इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 20600 करोड़ डॉलर (15.3 लाख करोड़ रुपये) की हो जाएगी. सरकार भी इसे लेकर गंभीर है और देश भर में चार्जिंग इंफ्रा में सुधार कर रही है ताकि एनवॉयरोनमेंट-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिल सके.

(आर्टिकल: राजीव कुमार)

