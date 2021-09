Stock Tips : TCS और Infosys के शेयरों में मिलेगा बंपर मुनाफा, जानें Goldman Sachs को क्यों है दोनों कंपनियों पर इतना भरोसा

कोविड-19 के बाद क्लाउड सर्विस की बढ़ती मांग की वजह से आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स की मांग काफी बढ़ गई है. इन कंपनियों के रेवेन्यू में ग्रोथ के मद्देनजर गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने Infosys और TCS के शेयरों को BUY की रेटिंग दी है. वहीं माइंड ट्री (Mindtree) को Sell की रेटिंग दी है. विश्लेषकों का मानना है कि आईटी सर्विसेज की बढ़ती मांग ने अब तक भारतीय कंपनियों को फायदा पहुंचाया है और आगे भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है. गोल्डमैन सैक्स ने प्री और पोस्ट कोविड क्लाउड फॉरकास्ट ( Cloud forecasts) का हवाला दिया है. इसमें कहा गया है है कि 2021, 2022, 2023 और 2024 में इन्फ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ( Infrastructure-As-A-Service (IaaS) में क्रमश: 33,30,39 और 48 फीसदी की बढ़त दर्ज होगी.

गोल्डमैन सैक्स ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि collaboration tools, इंडस्ट्री वर्टिकल में वर्चुअल सेल्स बढ़ाने के तरीकों, वर्क फ्रॉम होम की वजह से उच्चस्तरीय ऑटोमेशन टूल्स और दुनिया भर में व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए रिमोट वर्किंग बढ़ने से क्लाउड एडॉप्शन और डिजिटलाइजेशन की रफ्तार तेज हुई है. इससे TCS और Infosys जैसी कंपनियों को काफी फायदा होगा. Gartner के मुताबिक 2020-25 के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिये हासिल की जाने वाली आईटी सर्विसेज पर खर्च 8.6 फीसदी की दर से बढ़ेगा. ऐसे में टीसीएस और इन्फोसिस के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है.

रेटिंग- BUY

टारगे प्राइस – 2117 रुपये

गोल्डमैन सैक्स इस शेयर को लेकर लगातार बुलिश बनी हुई है. इसका कहना है कि यह 2021-22 में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली लार्ज कैप आईटी कंपनी साबित हो सकती है. इसका रेवेन्यू ग्रोथ 18 फीसदी रह सकता है. कंपनी की बिक्री मजबूत है. डिजिटल प्रोडक्ट के लिए इसकी मार्केटिंग टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है . गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक इसके शेयरों में मौजूदा लेवल से 25 से ज्यादा बढ़त हो सकती है.

रेटिंग – BUY

टारगेट प्राइस -4,578 रुपये

TCS के शेयरों को लेकर भी गोल्डमैन सैक्स बुलिश है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि ऐसी कई वजह हैं, जिनकी वजह से देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा. कंपनी के पास मजबूत डोमेन अनुभव है. Contextual knowledge, डिजिटल क्षमता का बड़ा दायरा अलग-अलग देशों और वर्टिकल में इसकी पहुंच इसकी ग्रोथ को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी. कंपनी के सर्विस का दायरा काफी बड़ा है. इसकी वजह से इसे बड़े डील हासिल करने और वेंडर कंसोलिडेशन में मदद मिलती है. प्राइस टु बुक रेश्यो (P/B) बनाम ROE में यह कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है. गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इसका शेयर मौजूदा भाव से 21.4 फीसदी तक बढ़ सकता है. इसका टारगेट प्राइस 4,578 रुपये है.

(Article: Kshitij Bhargava)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

