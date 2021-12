Stock Tips : Infosys के शेयर रिकार्ड ऊंचाई पर, छह महीने में 23 फीसदी रैली वाले इस स्टॉक में निवेश करें या नहीं ?

इन्फोसिस ने पिछली तिमाही में अच्छा रिजल्ट दिया है. आने वाले दिनों में इसमें स्थिरता और मजबूती आ सकती है.

इन्फोसिस के शेयरों में मुनाफे की संभावना

इन्फोसिस (Infosys) के शेयर गुरुवार ( 23 December2021) को दो फीसदी चढ़कर 1860 रुपये की रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. इंट्रा डे कारोबार में इससे पहले यह अक्टूबर में रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचा गया था.उस दौरान इसका शेयर 1848.25 रुपये के नई ऊंचाई पर पहुंचा था. बहरहाल इस शेयर में लगातार तीसरे दिन बढ़त देखने को मिली है और अब तक यह तीन फीसदी से अधिक बढ़ चुका है. पिछले छह महीने में इन्फोसिस का शेयर 23 फीसदी बढ़ चुका है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स ( BSE Sensex) में 2.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. आईटी सेक्टर में ग्रोथ का इन्फोसिस को जबरदस्त फायदा CapitalVia Global के टेक्निकल रिसर्च हेड विजय धनोटिया का कहना है कि आईटी सेक्टर ( IT Sector) की लीडर कंपनियों में से एक होने की वजह से इन्फोसिस को इस सेक्टर की ग्रोथ का फायदा मिला है. इस सेक्टर में लगातार पॉजीटिव मोमेंटम दिख रहा है और यह आगे भी बना रहेगा. जहां तक इन्फोसिस का सवाल है तो इसके शेयरों में इस बढ़त की अहम वजह इसका अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और स्थिर मार्जिन है. Year Ender 2021: झुनझुनवाला के निवेश वाली तीन कंपनियों की शेयर बाजार में इस साल एंट्री, किसी में IPO निवेशकों को मिला शानदार रिटर्न तो कुछ में घटी पूंजी कुछ हफ्तो में 1930-1950 के लेवल को छू सकता है ये शेयर टेक्निकल एनालिस्ट्स का कहना है कि निफ्टी का आईटी इंडेक्स इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है. लेकिन सारे आईटी स्टॉक में इन्फोसिस सबसे मजबूत साबित हुआ है. Gemstone Equity Research & Advisory Services के कंस्लटिंग टेक्निकल एनालिस्ट्स और फाउंडर मिलन वैष्णव का कहना है कि इस शेयर में 1845 रुपये से कोई भी लेवल फ्रेश ब्रेकआउट में बदल सकता है. उनका कहना है कि अगर यह शेयर 1845 से ऊपर जाता है तो आने वाले कुछ हफ्तों में यह 1930-1950 के लेवल को भी हासिल कर सकता है. Tips2Traders के को-फाउंडर और ट्रेनर पवित्र शेट्टी का कहना है कि टेक्निकली 1805 एक मजबूत सपोर्ट है और 1850 से ऊपर की क्लोजिंग आने वाले हफ्तों में 1890 से 1895 रुपये तक पहुंच सकती है. धनोटिया का कहना है कि इन्फोसिस ने पिछली तिमाही में अच्छा रिजल्ट दिया है. आने वाले दिनों में इसमें स्थिरता और मजबूती आ सकती है. (Article: Surabhi Jain) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.