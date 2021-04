सस्टेनेबल फंड्स की तरफ आकर्षित हो रहे निवेशक, FY21 में बढ़ गया 76 फीसदी निवेश

निवेशकों का रुझान जिस तरीके से एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इशूज को लेकर बढ़ रहा है, उसका असर उनके निवेश पर भी दिख रहा है. वित्त वर्ष 2020-21 में सस्टेनेबल फंड्स में निवेशकों ने 3,686 करोड़ रुपये का निवेश किया जोकि उसके पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में इन फंड्स में किए गए निवेश की तुलना में 76 फीसदी अधिक है. अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो कोरोना महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2021 में सिर्फ सस्टेनेबल इंवेस्टिंग की डिमांड बढ़ी है. यह आंकड़ा Mornigstar ने जारी किया है. सस्टेनेबल या ईएसजी (एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस) फंड्स का एक्सपोजर रिन्यूबल एनर्जी, लो कॉर्बन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर होता है.

मॉर्निंगस्टार इंडिया के डायरेक्टर और मैनेजर (रिसर्च) कौस्तुभ बेलापुरकर का कहना है कि अभी भारत में ईएसजी फंड्स निवेशकों के लिए नया है लेकिन इसने निवेशकों को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित किया है. बेलापुरकर के मुताबिक कॉरपोरेट वर्ग भी तेजी से ईएसजी फैक्टर्स की महत्ता को समझ रहे हैं ताकि बिजनस रिस्क को कम किया जा सके और उन निवेशकों से लांग टर्म कैपिटल आकर्षित किया जा सके जो निवेश से पहले ईएसजी फैक्टर्स पर भी विचार करते हैं. बेलापुरकर के मुताबिक घरेलू नियामक भी कंपनियों से उनकी सस्टेबिनिलिटी प्रैक्टिस को लेकर चर्चा कर रहा है.

विनवेस्टा के को-फाउंडर प्रतीक जैन का कहना है कि ईएसजी फंड्स अभी भारत में शुरुआत ही हुआ है लेकिन निवेशकों ने अब इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है कि उनका पोर्टफोलियो सामाजिक रूप से कितना जिम्मेदार है.

पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में कई ईएसजी फंड्स लांच हुए. इनमें आदित्य बिरला सन लाइफ ईएसजी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी. कोटक ईएसजी अपॉर्च्यूनिटीज, क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड, इंवेस्को इंडिया ईएसजी इक्विटी और मिराई एसेट ईएसजी सेक्टर लीडर्स ईटीएफ शामिल हैं. मार्निंगस्टार के मुताबिक इनमें से सबसे अधिक फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड ने करीब 22.5 करोड़ डॉलर जुटाए.क्वांटम इंडिया ईएसडी इक्विटी फंड जुलाई 2019 और एक्सिस ईएसजी फंड फरवरी 2020 में लांच हुए थे. देश में सबसे पुराना ईएसजी फंड एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड है जिसका एसेट बेस 3518 करोड़ रुपये है.

