Indusind Bank में खाता खुलवाना और क्रेडिट कार्ड पाना आसान, घर बैठे एक वीडियो से हो जाएगा काम

इंडसइंड बैंक (Indusind Bank) ने अपने ग्राहकों के लिए Video KYC प्लेटफॉर्म लेकर आया है. इसके जरिए बैंक में बचत खाता खुलवाने की इच्छा रखने वाले और बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहने वाले नए ग्राहकों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी. नई सुविधा बैंक को वीडियो बेस्ड इंटरफेस के जरिए ग्राहक पाने में सक्षम बनाएगी. साथ ही डॉक्युमेंट्स के फिजिकल ऑथेंटिकेशन वाली मौजूदा प्रणाली को रिप्लेस करेगी.

Video KYC सर्विस के जरिए नए ग्राहक इंडसइंड बैंक में बचत खाता खुलवाने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और सभी औपचारिकताएं अपने घर या ऑफिस से पूरी कर सकते हैं. उन्हें बैंक अधिकारियों से ​फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं होगी.

वीडियो केवाईसी प्रॉसेस के लिए ग्राहकों को बैंक द्वारा SMS या ईमेल के जरिए एक लिंक भेजा जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ग्राहक वीडियो केवाईसी वेबपेज पर पहुंच जाएगा. इसके बाद ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और फिर इस पर आए ओटीपी के जरिए उसे ऑथेन्टिकेट किया जाएगा. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ग्राहक को वीडियो केवाईसी एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा. यह एजेंट ग्राहक से पैन, फोटो, सिग्नेचर, लोकशन ​आदि डिटेल्स लाइव वीडियो के जरिए हासिल करेगा. सभी डिटेल्स वीडियो बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ग्राहक की केवाईसी औपचारिकताएं बैंक की प्रक्रियाओं के अनुरूप कुछ घंटों में पूरी हो जाएंगी.

इंडसइंड बैंंक में कंज्यूमर बैंकिंग के कंट्री हेड सौमित्र सेन का कहना है कि इंडसइंड बैंक लगातार इनोवेटिव तकनीक का इस्तेमाल करने में आगे है ताकि ग्राहकों की जिंदगी आसान हो सके और उन्हें सुविधाजनक बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हो सकें. वीडियो बैंकिंग के जरिए हम ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता जुटाने की हमेशा कोशिश करते हैं. ‘Video KYC’ भी ऐसी ही एक क्षमता है. इससे नए ग्राहकों को बैंक से जुड़ने में आसानी हो जाएगी.

इंडसइंड बैंक इसी सर्विस के जैसी सुविधा क्रेडिट कार्ड आवेदकों के लिए बैंकबाजार के साथ मिलकर शुरू कर चुका है. इस गठजोड़ से क्रेडिट कार्ड आवेदन पूरी तरह डिजिटल रहेगा. यह बैंकिंग इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली सर्विस है. इंडसइंड बैंक ने 2014 में वीडियो बेस्ट बैंकिंग शुरू की थी. बैंक ने वीडियो ब्रांच सर्विस को लॉन्च किया था. यह प्लेटफॉर्म एफडी बुकिंग, RTGS, NEFT और फंड ट्रांसफर जैसी कई सेवाएं वीडियो चैट के जरिए उपलब्ध कराता है.

