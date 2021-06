23 जून को आ रहा है India Pesticides का IPO,क्या आपको निवेश करना चाहिए?

लगातार आ रहे आईपीओ की कड़ी में एक और कंपनी प्राइमरी मार्केट से फंड जुटाने के लिए उतर रही है. इंडिया पेस्टिसाइड्स (India Pesticides) का IPO 23 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. कंपनी का IPO 800 करोड़ रुपये का होगा. इस एग्रोकेमिकल टेक्निकल कंपनी का इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 23 जून, 2021 को खुलेगा और 25 जून, 2021 को बंद हो जाएगा. इस पब्लिक इश्यू में 100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर इश्यू किए जाएंगे. प्रमोटर आनंद स्वरूप अग्रवाल 281.4 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल लाएंगे. वहीं शेयरहोल्डरों के 418.6 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जाएंगे. कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्ट होंगे. एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इस आईपीओ की बुक रनिंग के लिए लीड मैनेजर बनाए गए हैं, जबकि KFin Technologies Private Ltd इसकी रजिस्ट्रार है.

India Pesticides आरएंडडी आधारित टेक्निकल की एग्रोकेमिकल मैन्यूफैक्चरर्स है. कंपनी का फॉर्म्यूलेशन बिजनेस बढ़ रहा है. कंपनी Captan, Folpet and Thiocarbamate कीटनाशक के प्रोडक्शन कैपिसिटी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. यह कम से कम पांच टेक्निकल की देश की एक मात्र मैन्यूफैक्चरर है. India Pesticides की लिस्टेड पियर कंपनियों में धानुका एग्रोटेक लिमिटेड, भारत रसायन लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, रैलिज इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज, सुमितोमो केमिकल इंडिया और अतुल इंडिया शामिल हैं. इंडस्ट्री का औसत पीई 47.44x है. 2019,2020 और 2021 का नेटवर्थ पर वेटेड रिटर्न 30.37 फीसदी है. कंपनी आईपीओ के जरिये जुटाए गए फंड में से 80 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल करेगी. बाकी की रकम आम कॉरपोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगी.

टोयोटा कस्टमर्स के लिए बड़ी राहत की खबर, गाड़ी के टायर-बैटरी जैसे जेनुइन पार्ट्स मंगाएं घर बैठे

इंडिया पेस्टिसाइड्स कीटनाशक और फफूंदनाशक और API की डाइवर्सिफाइड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी है. कंपनी जिन कीटनाशकों टेक्निकल्स का इस्तेमाल करती है उनमें Thiocarbamate शामिल है. इसका इस्तेमाल धान, गेहूं की फसल को कीड़ों से बचाने में होता है. पूरी दुनिया में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है. भारत इस समय दुनिया में फसलों को कीड़ों से बचाने वाले केमिकल बनाने वाला चौथा बड़ा मैन्यूफैक्चरर देश है.

(Article : Surabhi Jain)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.