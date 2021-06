India Pesticides IPO : मजबूत वैल्यूएशन और वाजिब वैल्यूएशन , क्या आपको निवेश करना चाहिए?

इंडिया पेस्टिसाइड्स का 800 करोड़ रुपये का सब्सक्रिप्शन बुधवार ( 23 जून, 2021) को खुल रहा है. आईपीओ का प्राइस बैंड 290-296 प्रति शेयर रखा गया है. फेस वैल्यू एक रुपया है. कंपनी एग्रोकेमिकल मैन्यूफैक्चरर है. केमिकल टेक्निकल्स के निर्माण में वॉल्यूम के लिहाज से यह सबसे तेजी से बढ़ रही कंपनियों में शुमार है. इसके अलावा यह फॉर्म्यूलेशन और एपीआई बनाती है. इस वक्त कंपनी आठ टेक्निकल्स,दो API और 30 फॉर्म्यूलेशन बनाती है. कंपनी 3408.8 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 25.34 के पीई पर लिस्ट होने जारी है. जबकि इसकी पियर कंपनियों में धानुका एग्रीटेक, यूपीएल लिमिटेड, रैलिज इंडिया इंडस्ट्रीज का पीई क्रमश: 21.4, 20.4, 31.5. 58.6 है. सवाल ये है कि निवेशकों से के लिए यह आईपीओ कितना मुफीद होगा.

एक्सिस कैपिटल के विश्लेषकों के मुताबिक इंडिया पेस्टिसाइड्स का कंपीटिशन घरेलू और ग्लोबल मैन्यूफैक्चरर्स दोनों तरह की कंपनियों से है. अलग-अलग केमिकल के मैन्यूफैक्चरिंग के मामले में इंडिया पेस्टिसाइड्स का कंपीटिशन इन कंपनियों से है. घरेलू मार्केट में इसका कंपीटिशन यूपीएल लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जुबिलेंट लाइफसाइंसेज लिमिटेड से है. वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चाइना नेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल्स और बीएएसएफ एसई से है.

एंजेल ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एसोसिएट यश गुप्ता का कहना है कि निवेशकों को इस आईपीओ के फंडामेंटल देख कर निवेश करना चाहिए. यह आईपीओ 296 रुपये के हायर बैंड पर 24.5 गुना ज्यादा पीई लेवल पर है. गुप्ता का कहना है कि कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल काफी आकर्षक है. इंडियन पेस्टिसाइड्स को लेकर हमारा आउटलुक पॉजीटिव है. प्री-आईपीओ कंस्लटेंसी फर्म Planify India के फाउंडर और सीईओ का राजेश सिंगला का कहना कि रेवेन्यू और प्रॉफि के मामले में कंपनी की संभावना अच्छी दिख रही है. ऑपरेटिंग मार्जिन 28 फीसदी है. उनका कहना है कि कंपनी के आईपीओ को रिटेल निवेशकों से अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.

(स्टोरी में स्टॉक रिकमंडेशंस रिसर्च एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गई जानकारियों पर आधारित है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन किसी भी निवेश सलाह को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. निवेश के पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

(Article : Surabhi Jain)

