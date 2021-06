कल खुल रहा है India Pesticides का IPO,जानिए क्या है टॉप ब्रोकरेज कंपनियों की राय

India Pesticides IPO : इंडिया पेस्टिसाइड्स ( India Pesticides) का 800 करोड़ रुपये का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 23 जून 2021 को खुल रहा है. कंपनी ने प्रति शेयर 290-296 रुपये का प्राइस बैंक फिक्स किया है. इस पब्लिक इश्यू के तहत 100 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए. वहीं मौजूदा प्रमोटर 700 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेचेंगे. आईपीओ का 50 फीसदी हिस्सा क्यूआईबी के लिए रिजर्व है वहीं 35 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है . 15 फीसदी हिस्सा गैर संस्थागत निवेशकों यानी NII के लिए रिजर्व है. आइए जानते हैं अलग-अलग ब्रोकरेज और रिसर्च फर्मों की इस आईपीओ के बारे में क्या राय है.

आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज

रेटिंग : सब्सक्राइव

आनंद राठी के मुताबिक अपने लोअर वैल्यूएशन की वजह से इंडिया पेस्टिसाइड्स ( India Pesticides) का आईपीओ अपने समकक्ष कंपनियों की तुलना में ज्यादा आकर्षक है.

रिलायंस सिक्योरिटीज

रेटिंग- सब्सक्राइव

आईपीओ का वैल्यू वित्त वर्ष 2021 की कमाई का 25.3 गुना है, जबकि इंडस्ट्री के एवरेज मल्टीपल 47 गुना की तुलना में यह आकर्षक है. इंडिया पेस्टिसाइड्स की ग्रोथ की संभावना अच्छी दिख रही है. इसलिए इसमें निवेश किया जा सकता है.

बीपी इक्विटीज

रेटिंग : सब्सक्राइव

कंपनी का फाइनेंशियल परफॉरमेंस अच्छा है. सोर्सिंग कैपेसिटी की मजबूत है. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और आगे की विस्तार की क्षमता भी बेहतर है. बीपी इक्विटीज ने इस शेयर की रेटिंग सब्सक्राइव रखी है.

अरिहंत कैपिटल

रेटिंग : सब्सक्राइव

अरिहंत कैपिटल ने अपने आईपीओ नोट में कहा है कि 296 के अपर प्राइस बैंक पर यह शेयर 24.6 गुना के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी की रॉ मैटेरियल सोर्स करने की क्षमता अच्छी है. प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल सोर्स करने में यह अपनी कंपीटिटर कंपनियों में अच्छी स्थिति में है.

हेम सिक्योरिटीज

रेटिंग – सब्सक्राइव

इंडिया पेस्टिसाइड्स के बारे में हेम सिक्योरिटीज की राय अच्छी है. ब्रोकरेज कंपनी का कहना है कि कंपनी की बैलेंसशीट अच्छी है. अगले साल 19 केमिकल टेक्निकल्स से पेटेंट हट रहा है. इसका फायदा कंपनी को मिल सकता है. इसकी निर्माण क्षमता अच्छी है.

