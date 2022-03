बाजार में उथल-पुथल के बीच डिमांड में Index Fund, कम रिस्क और स्टेबल रिटर्न के लिए चुनें बेस्ट स्कीम

Mutual Fund Investment: बीते 1 साल की बात करें तो निवेशकों का ध्यान इंडेक्स फंड पर बढ़ा है. इसी वजह से HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू, IDFC म्यूचुअल फंड, Axis म्यूचुअल फंड, ABSl और Nippon Life ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस ने भी इंडेक्स फंड प्रोडक्ट पर फोकस किया है.बीते दिनों आए ज्यादातर एनएफओ इसी कटेगिरी के रहे हैं. वहीं जब इस साल बाजार में उथल पुथल का दौर है तो इंडेक्स फंड डिमांड में हैं. एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडेक्स फंड में फोलियो की संख्या मार्च 2021 से फरवरी 2020 के दोगुनी हो​कर 23 लाख से ज्यादा हो गई है. यह पिछले साल मार्च के अंत तक 10 लाख से कुछ ज्यादा थी. आखिर इस तरह की अनिश्चितता की स्थिति में इंडेक्स फंड की डिमांड क्यों बढ़ रही है. क्यों इंडेक्स फंड में कम है जोखिम BPN फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का कहना है कि ​जो निवेशक बाजार में ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड बेहतर विकल्प है. इंडेक्स फंड में निवेया की लगात कम होती है और यह रिस्क फ्री कटेगिरी में है. हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है. इंडेक्स फंड उन शेयरों में पैसे लगाते हैं जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 या इस तरह के इंडेक्स में शामिल हों. ऐसे फंडों का प्रदर्शन उस इंडेक्स जैसा ही होता है. आमतौर पर इन इंडेथ्स में स्थापित कंपनियां शामिल होती हैं और वे बाजार के वोलेटिलिटी को दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से हैंडल करती हैं. क्या है इंडेक्स फंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड को पैसिव फंड्स कहा जाता है. ये फंड उसी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करते हैं. और इस तरह ये पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं. चूंकि फंड मैनेजर सिर्फ अंडरलाइंग इंडेक्स के एसेट एलोकेशन की तर्ज पर चलता है, इसलिए फंड के द्वारा कोई निवेश की रणनीति नहीं होती है. एकमात्र शर्त यह है कि निवेश का कम से कम 95 फीसदी की सिक्योरिटीज में होना चाहिए. कुछ बेहतर प्रदर्शन करने वाले इंडेक्स फंड LIC MF Index 1, 3 और 5 साल का रिटर्न: 11.13%, 14.51%, 13.86% Nippon India Index Fund 1, 3 और 5 साल का रिटर्न: 11.97%, 15.32%, 14.88% ICICI Prudential Nifty Index Fund 1, 3 और 5 साल का रिटर्न: 13.20%, 15.14%, 14.03% UTI Nifty Index Fund 1, 3 और 5 साल का रिटर्न: 13.23%, 15.14%, 14.25% SBI Nifty Index Fund 1, 3 और 5 साल का रिटर्न: 13.13%, 14.83%, 13.99% IDBI Nifty Index Fund 1, 3 और 5 साल का रिटर्न: 12.48%, 14.86%, 13.88% इंडेक्स फंड की खासियत इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेश्यो कम होता है. यानी निवेश की लगात कम आती है. सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों रेगुलेशन के अनुसार, इंडेक्स फंड के लिए एक्सपेंस रेश्यो डेली नेट एसेट के 1 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता है. किसी एक शेयर में पैसा लगाने की बजाए इंडेक्स में शामिल शेयरों में लगाया जाता है. इसलिए आपका पोर्टफोलियो क्वालिटी शेयरों के साथ डाइवर्सिफाई होता है. . इंडेक्स फंड में स्टेबल रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है, ना कि मिडकैप या स्मालकैप की तरह कम समय में बहुत ज्यादा. लेकिन यहां दूसरों की तुलना में रिस्क कम होता है. रेगुलर फंड की तुलना में इंडेक्स फंड्स में लिक्विडिटी कम होती है. लेकिन वे ओपन-एंडेड योजनाएं हैं, जिसका मतलब है कि आप हमेशा अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को म्यूचुअल फंड में वापस बेच सकते हैं और किसी भी समय अपने पैसे को भुना सकते हैं. (Disclaimer: म्यूचुअल फंड में निवेश भी बाजार के जोखिम के अधीन होता है. यहां दी गई जानकारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट से सलाह लें.)

