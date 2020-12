Income Tax Return: आधार OTP के जरिए ई-वेरिफिकेशन में हो रही परेशानी, इन दूसरे 5 विकल्पों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब आखिरी दो दिन बचे हैं. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके एक अहम जानकारी दी है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि यह उनके सामने आया है कि यूजर्स को फाइल की गई आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड ओटीपी की रसीद में कुछ परेशानी हो रही है. इस मामले को संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है.

आयकर विभाग ने बताया कि हालांकि, यह दोहराया जाता है कि जहां आईटीआर को निर्धारित अवधि में फाइल करना होगा, आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन आधार ओटीपी या कोई दूसरे विकल्पों के साथ फाइल करने की तारीख के 120 दिन के भीतर किया जा सकता है. आधार बेस्ड ओटीपी के अलावा ऐसे दूसरे पांच तरीके भी मौजूद हैं, जिनका इस्तामल करके ITR को ई-वेरिफाई किया जा सकता है.

It has come to our notice that users are experiencing some difficulty in receipt of Aadhaar based OTP for the purpose of e-verification of ITRs filed. This issue has been taken up with the authorities concerned.(1/2)

