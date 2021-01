ITR: 10 जनवरी है रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, जुर्माने से बचना है तो फॉलो करें ये सिंपल गाइडलाइंस

ITR Deadline: एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज रविवार यानी 10 जनवरी को डेडलाइन है. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको लेटफीस के रूप में 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा. ऐसे में अगर आपने अबतक ITR दाखिल नहीं किया है तो इसे आज ही निपटा लें. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया था. इस बीच शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं. आप खुद भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके लिए सिंपल गाइडलांइस हैं.

अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो 10 हजार रुपये लेट फीस के रूप में जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे.

Not Filed your #ITR for AY2020-21 yet? Please do not miss the extended due date of 10th, January, 2021. File your #ITR NOW by visiting https://t.co/EGL31K6szN #AajHiFileKaro #FileITRNow pic.twitter.com/sGzyV69y9O

फॉर्म 16, रेंटल एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, होम लोन के लिए इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक लोन के इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट्स, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स, टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स (जैसे कि मेडीक्लेम, इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशंस) जैसे दस्तावेज तैयार रखें. बैंक स्टेटमेंट्स को एक बार चेक करना जरूरी है कि कोई इनकम या एसेट टैक्स रिटर्न में दिखाने से छूट तो नहीं गया है. इसमें बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज को भी दिखाना होता है.

