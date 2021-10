Income Tax Return 2021: स्टॉक मार्केट में निवेश पर हुआ है नुकसान? जानिए इसे सैलरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं

Income Tax Return 2021: स्टॉक मार्केट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और बड़ी संख्या में लोग इसमें निवेश और ट्रेडिंग करते हैं. हालांकि हर सौदे पर मुनाफा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सौदों में नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि शेयर मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग से आपको जो नुकसान हुआ है, उसे किस तरह सेट ऑफ किया जा सकता है. इसे सैलरी से होने वाली आय से सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं? अभी वित्त वर्ष 2021-21 के रिटर्न फाइल हो रहे हैं तो ऐसे में रिटर्न फाइल करते समय इसकी जानकारी होना आवश्यक है. एसेसमेंट इयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है.

टैक्स2विनडॉटइन के को-फाउंडर और सीईओ अभिषेक सोनी के मुताबिक शेयरों या म्यूचुअल फंड्स की बिक्री पर हुए नुकसान को सैलरी से होने वाली आय से एडजस्ट नहीं किया जा सकता है बल्कि स्टॉक मार्केट से हुए नुकसान को स्टॉक मार्केट से हुए मुनाफे से सेट ऑफ किया जा सकता है. अगर उस वित्त वर्ष में मुनाफा नहीं हुआ या पूरा लॉस एडडस्ट नहीं हो पा रहा है यानी मुनाफा कम हुआ है तो इस पूरे नुकसान या एडजस्ट करने के बाद शेष लॉस को को अगले वित्त वर्षों में भी कैरी फारवर्ड कर सकते हैं.

