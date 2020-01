इनकम टैक्स विभाग ने फर्जी वेबसाइट, ई-मेल और SMS से किया अलर्ट, सावधान रहें नहीं होंगे फ्रॉड के शिकार

देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. टैक्सपेयर्स भी इससे बचे नहीं हैं. धोखाधड़ी करने वाले इनकम टैक्स विभाग के नाम से आपको फर्जी मेल या SMS भेज सकते हैं और आपको धोखाधड़ी का शिकार बना सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने भी टैक्सपेयर्स से फ्रॉड से बचने के लिए सावधान रहने को कहा है. इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को ई मेल के जरिए सतर्क किया है. ई-मेल में इनकम टैक्स विभाग ने उन ई मेल, SMS और वेबसाइट की जानकारी दी है, जो आपसे संपर्क करने के लिए अधिकृत हैं और कहा है कि इनके अलावा किसी दूसरे स्रोत पर विश्वास न करें और बचकर रहें.

इनकम टैक्स विभाग के अधिकृत ई-मेल सोर्स

इनकम टैक्स विभाग के अधिकृत SMS सोर्स

इनकम टैक्स विभाग की अधिकृत वेबसाइट

इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि इनके अलावा किसी दूसरे स्रोत से आने वाले कॉल, SMS या ईमेल पर आंख बंद करके भरोसा न करें और उनसे अपनी निजी या वित्तीय जानकारी साझा नहीं करें. इसके अलावा आईटी विभाग के मुताबिक, अगर आपके पास कोई संदेह वाला ई मेल या SMS आता है या आपको ऐसी कोई वेबसाइट मिलती है जो इनकम टैक्स विभाग के होने का दावा करे, तो उसकी जानकारी आप webmanager@incometax.gov.in या incident@cert-in.org.in पर उस ई-मेल, SMS या वेबासइट के URL को फॉर्वर्ड करके साझा कर सकते हैं.

