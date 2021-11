Festive Loan : त्योहारी सीजन में लेना चाहते हैं लोन? तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना कर्ज के जाल में फंसने का है खतरा

Festive Loan : त्योहारी सीजन में बैंक अपने ग्राहकों को कई तरह के स्पेशल लोन ऑफर करते हैं. ज्यादातर लोग इस दौरान लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वे कम ब्याज दरों पर घर, कार, गहने आदि खरीदने के लिए पूरे साल सबसे अच्छे ऑफर का इंतजार करते हैं. इसके अलावा, त्योहारी सीजन ही वह समय होता है जब बैंक प्रोसेसिंग फीस समेत कई तरह की छूट का ऐलान करते हैं. हालांकि, कर्ज लेते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि त्योहारों के दौरान लोग कर्ज लेकर अक्सर ज्यादा खर्च कर बैठते हैं. हालांकि कई बार कुछ जरूरी खर्चों के लिए लोन लेना पड़ता है. फिर भी, लोन लेते समय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

लोन लेने से पहले बैंक की शर्तों को ध्यान से पढ़ें

किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले आपको बैंक के नियम, शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. इससे आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं. कई फेस्टिव ऑफर्स में कई तरह की शर्तें होती हैं, जैसे- अच्छे क्रेडिट स्कोर का होना, बॉरोअर का प्रोफेशन आदि. इसलिए इन ऑफर्स का फायदा कुछ लोग ही उठा पाते हैं. इसके अलावा कई बार लोन के साथ कुछ हिडेन चार्ज भी जुड़े होते हैं, बॉरोअर को इससे भी सावधान रहना चाहिए. इसके अलावा, रि-पेमेंट शेड्यूल और सभी तरह के शुल्कों के बारे में ठीक से समझ लेना चाहिए.

सभी बैंकों के ऑफ़र और ब्याज दरों की तुलना करें

अलग-अलग बैंकों के त्योहारी लोन के ऑफर में अंतर होता है. इसलिए किसी एक को चुनने से पहले आपको सभी बैंकों के ऑफर्स की आपस में तुलना कर लेनी चाहिए. त्योहारी सीजन के दौरान बैंक होम लोन खरीदने वालों के लिए मुफ्त सोने के सिक्के और इसी तरह की अन्य चीजों की पेशकश करते हैं. इस तरह के लुभावने ऑफर्स में फंसने के बजाय आपको ब्याज दर, टेन्योर आदि पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही, ब्याज दरों पर ध्यान देते हुए बॉरोअर रि-पेमेंट कैपिसिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग के आधार पर सबसे सही लेंडिंग अरेंजमेंट का चयन कर सकते हैं. ब्याज दर जितनी कम होगी, किस्त उतनी ही कम होगी जो आपको हर महीने चुकानी होगी. अलग-अलग अवधियों के लिए ब्याज दरों की जांच करें और फिर निर्धारित करें कि आपके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है.

ज्यादा कर्ज लेने से बचें

आपको अपनी जरूरत के अनुसार कर्ज लेना चाहिए. ज्यादा कर्ज लेकर आप मुश्किल में फंस सकते हैं. इसलिए अपनी परिस्थिति को समझते हुए फैसला करना हमेशा फायदेमंद होता है. लोन लेते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे चुकाना भी है. इसके साथ ही लोन में ब्याज दर और कई अन्य शुल्क जुड़े होते हैं. इसका भी ध्यान रखना चाहिए.

एक साथ कई कर्ज लेने से बचें

एक ही समय में कई लोन लेने से डिफॉल्ट की संभावना बढ़ जाती है, जो क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है और इससे आपको भविष्य में लोन मिलने में परेशानी हो सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको अपनी सभी आर्थिक जरूरतों के लिए एक लोन लेना चाहिए.

लोन की अपनी जरूरत को समझें.

आपको यह समझना होगा कि लोन की जरूरत वास्तव में है या नहीं. केवल इसलिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके साथ अच्छे ऑफर जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसे आपको बाद में ब्याज के साथ चुकाना भी है. इसलिए, लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी जरूरतों को समझ लेना चाहिए. जब आप अपनी जरूरत के हिसाब से लोन लेते हैं तो यह ना कम होता है और ना ही ज्यादा. इसके साथ ही आपको अपनी रि-पेमेंट कैपिसिटी को ध्यान में रखते हुए लोन लेना चाहिए. इससे आप किसी कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं.

अगर आपको एक बड़े लोन की जरूरत है, तो त्योहारी सीजन एक शानदार अवसर है. बैंकों द्वारा अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को कम ब्याज दर लोन दिया जा रहा है. इसका आप फायदा उठाते हुए होम लोन या कार लोन ले सकते हैं.

(इस आर्टिकल को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के Chief of Wheel, Bhaskar Karkera ने लिखा है.)

