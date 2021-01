IT Calendar 2021: टैक्स से जुड़े कामों के लिए हर जरूरी तारीख, चेक करें डेडलाइन

Important Dates For Income Tax Calendar Year 2021: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2021 के लिए टैक्स से जुड़े हर काम के लिए सभी जरूरी डेडलाइन की लिस्ट जारी कर दी है. आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर यह ई कैलेंडर आप देख सकते हैं. इसमें टैक्स के अलग अलग कामों से जुड़े तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है. इस कैलेंडर के जरिए टैक्स पेयर डेडलाइन खत्म होने के पहले टैक्स से जुड़े जरूरी काम निपटा सकते हैं. कैलेंडर में विभाग ने लिखा है कि एक नए युग में आपका स्वागत है जहां टैक्स सिस्टम सीमलेस फेसलेस और पेपरलेस हो रही है. अगर आप भी टैक्स से जुड़ी तारीखों की जानकारी चाहते हैं, तो यह ई कैलेंडर आपके बेहद काम का है.

7 जनवरी 2021: दिसंबर 2020 के लिए टैक्स डिडक्टेड/कलेक्टेड के डिपॉजिट की ड्यू डेट. वहीं अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के लिए TDS के डिपॉजिट की ड्यू डेट.

10 जनवरी 2021: असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए बिना ऑडिट वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बढ़ाई गई अंतिम तारीख है.

14 जनवरी 2021: सेक्शन 194-IA के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए TDS सर्टिफिकेट इश्यू करने का ड्यू डेट (नवंबर 2020).

15 जनवरी 2021: इनकम टैक्स एक्ट के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख. साथ ही 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए TCS डिपॉजिट का तिमाही स्टेटमेंट.

30 जनवरी 2021: 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए जमा टैक्स के संबंध में तिमाही TCS सर्टिफिकेट.

31 जनवरी 2021: विवाद से विश्वास स्कीम तहत डिक्लेरेशन करने की अंतिम तारीख. वहीं, 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए TDS डिपॉजिट का तिमाही विवरण.

7 फरवरी 2021: ​जनवरी 2021 के लिए टैक्स डिडक्टेड/कलेक्टेड के डिपॉजिट की ड्यू डेट.

14 फरवरी 2021: सेक्शन 194-IA के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए TDS सर्टिफिकेट इश्यू करने का ड्यू डेट (दिसंबर 2020).

15 फरवरी 2021: असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ऑडिट वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बढ़ाई गई तारीख. 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट.

15 मार्च 2021: असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त.

31 मार्च 2021: असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए देरी से या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख.

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए Q1 और Q2 के लिए जमा किए गए TDS/TCS का तिमाही विवरण.

अतिरिक्त लेवी के बिना विवाद से विश्वास स्कीम के तहत भुगतान की अंतिम तारीख.

आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख.

15 मई 2021: 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए TCS स्टेटमेंट को जमा करने की डेडलाइन.

15 जून 2021: असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स का पहला इंस्टॉलमेंट.

15 जुलाई 2021: 30 जून, 2021को समाप्त तिमाही के लिए TCS डिपॉजिट का स्टेंटमेंट.

30 जुलाई 2021: 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए TCS सर्टिफिकेट.

31 जुलाई 2021: असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख.

15 सितंबर 2021: असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त.

15 अक्टूबर 2021: 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए TCS डिपॉजिट का स्टेंटमेंट.

31 अक्टूबर 2021: 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए TDS डिपॉजिट का स्टेंटमेंट.

15 नवंबर 2021: 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट.

15 दिसंबर 2021: असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स का तीसरा इंस्टालमेंट

