आधार कार्ड पर पता और जन्म तिथि करानी है अपडेट? जानें कौन-से दस्तावेज आएंगे काम

UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड में घर का पता या जन्म तिथि को अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए. UIDAI के मुताबिक, आप अपने आधार में पता और जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए जिस दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपके नाम पर होना चाहिए और नाम आपके वर्तमान आधार डेटा के समान होना चाहिए. यह जानकारी आधार जारी करने वाली और इससे जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी UIDAI ने अपने ट्वीट में दी है.

#AadhaarUpdateChecklist

If you want to update your Address or Date of Birth in Aadhaar, ensure that the supporting documents is:

1. one of the valid documents listed here: https://t.co/BeqUA07J2b

2. has your name (same as that on Aadhaar) pic.twitter.com/oTxe0Kg1pG

— Aadhaar (@UIDAI) January 22, 2020