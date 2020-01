तुरंत पैसों की है जरूरत, तो इन प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा इंस्टैंट लोन

पहले लोन को मुख्य तौर पर व्यापारी से जोड़कर देखा जाता था. जबकि दूसरे लोग लोन लेने या क्रेडिट पर चीजें खरीदने से बचते थे, जब तक उन्हें कोई इमरजेंसी न हो. लेकिन आज यह माहौल बदल रहा है, खासकर युवाओं में. युवा लोन लेने या क्रेडिट पर चीजें खरीदने के लिए टेक्नॉलोजी और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका नतीजा है कि ऑनलाइन खरीदारी से लेकर भुगतान करने या पैसे ट्रांसफर करने में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 में 64,787 मिलियन डॉलर का रहा और इसके 20.1 फीसदी के रेट से बढ़ने की उम्मीद है जिससे 2023 तक कुल राशि बढ़कर 134,588 मिलियन डॉलर कर पहुंचने की संभावना है.

इसके साथ हा ऑनलाइन लोन लेने का भी चलन तेजी से बढ़ रहा है. कई नए स्टार्टअप अभी खरीदो और बाद में भुगतान करने के कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं. जिससे लोन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो रही है. ज्यादा से ज्यादा युवा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं और इन एप्लीकेशन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. आइए ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं जो इंस्टैंट लोन देते हैं.

यह एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 18 साल की उम्र से ज्यादा के ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों को लोन देता है. यूजर को इसमें केवाईसी दस्तावेजों और स्टूडेंट आईडी को अप्लोड करना होगा. इसमें सलोन की राशि 500 से 20,000 रुपये के बीच हो सकती है. यूजर लोन का भुगतान करने के लिए 3 महीने तक का समय मांग सकता है. राशि तुरंत आपके पेटीएम या बैंक अकाउंट में डाली जाती है. इसमें आप कैशबैक भी हासिल कर सकते हैं.

जो लोग अभी तक क्रेडिट सिस्टम का भाग नहीं है, उनके लिए यह प्लेटफॉर्म काम करता है. इससे उन्हें रियल टाइम एनालिटिक्स और क्रेडिट रिपोर्ट्स का एक्सेस मिलता है. Omidyar नेटवर्क इंडिया से इसे 34 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है और आरबीआई से इसे NBFC का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है.

यह एक ऑनलाइन लोन देने वाला प्लेटफॉर्म है जो 8,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक के इंस्टैंट लोन देता है. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर लो-कॉस्ट शॉपिंग ईएमआई और ट्रैवल ईएमआई देता है. राशि आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ र हो जाएगी. दोबारा भुगतान करने के लिए 90 दिन से 365 दिन की अवधि मिलेगी. इससे आपको सालाना 24-30 फीसदी की दर से एडवांस सैलरी लोन भी मिलता है.

आरोग्य संजीवनी पॉलिसी: बीमा कंपनियां लाएंगी 1-5 लाख रु तक के हेल्थ स्टैंडर्ड प्लान!

IIM & NIT से पास कुछ छात्रों ने इसकी शुरुआत की है. यह छात्रों के लिए भारत का पहला ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट स्टोर है. इसमें छात्रों के लिए EMI पर पैसा और ऑनलाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसे KrazyBee स्टूडेंट पे-कार्ड कहा जाता है. इसके लिए यूजर्स को साइन-अप, अपने दस्तावेजों को अप्लोड करना होता है. फिर एक तुरंत ऑन-कैंपस वैरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है जिसके बाद आप लोन के लिए योग्य माने जाते हैं.

यह एक फिनटैक स्टार्टअप है, जो युवाओं पर ध्यान देता है. यह एक स्मार्ट, सिंपल और पारदर्शी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है. इसमें यूजर्स को जीरो फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है. इसके साथ नो-कॉस्ट ईएमआई और इमरजेंसी कैश लोन की भी सुविधा दी जाती है. कार्ड को आप हर जगह किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

Story: Amitava Chakrabarty

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.