लॉकडाउन में अचानक पड़ जाए पैसे की जरूरत, SBI घर बैठे देगा आपको पर्सनल लोन

देश और दुनिया में कोरोना महामारी के खिलाफ बड़ी जंग जारी है. भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है जो 3 मई तक जारी रहेगा. इस संकट की स्थिति में आपको पैसों की जरूरत हो सकती है और इस बीमारी को देखते हुए घर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं है. ऐसे में अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन ले सकते हैं. ये केवल 4 आसान स्टेप्स में हो जाएगा.

इस पर्सनल लोन को आप अपनी सहूलियत के मुताबिक 24X7 हासिल कर सकते हैं. इसे ग्राहक SBI को YONO ऐप के जरिए केवल 4 क्लिक में ले सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में बैंक लोन पहले से तय किए गए कुछ मापदंडों के आधार पर ग्राहकों को दे रहा है. लोन के लिए अपनी योग्यता को आप SMS के जरिए जान सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल बंबर से PAPL<space><last 4 digits of Account No.> को 567676 पर एसएमएस करना होगा.

लोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें प्रोसेसिंग फीस कम है. इसके अलावा लोन की प्रोसेसिंग इंस्टैंट है. इस लोन को लेने के लिए एक बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है. इसके अलावा यह 24X7 उपलब्ध है.

एसबीआई के प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन को लेने के लिए आपको इन 4 आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

