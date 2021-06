ICICI Pru NFO Launch: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लैक्सीकैप फंड लॉन्च- लॉर्ज, मिड और स्मॉल कैप में होगा निवेश

ICICI Prudential New Fund Offer: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप नाम से एनएफओ लॉन्च किया है. यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है. यह लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश करेगा. इसका दायरा एसएंडपी बीएसई 500 होगा. कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन आदि को देख कर स्टॉक का चुनाव किया जाएगा. एनएफओ 28 जून 2021 को खुलेगा और 12 जुलाई 2021 को बंद होगा. एएफओ में न्यूनतम 5,000 रुपये (स्विच के साथ) और इसके आगे (1 रुपये के मल्टीपल में ) निवेश कर सकेंगे.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एमडी और सीईओ ने कहा कि फ्लैक्सीकैप इक्वटी स्कीम की एक कैटेगरी (सेबी की स्कीम कैटेगरी के मुताबिक ) . उनका दावा है कि ये सभी इक्विटी स्कीम में सबसे अधिक लचीली है क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप फंड में बिना किसी प्रतिबंध के लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश करने की सुविधा है. फंड मैनेजर इसे मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों और बिजनेस साइकिल के आधार पर ठीक कर सकता है, जो हर समय एसआईडी के मुताबिक होगा. उन्होंने कहा कि यह निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद करेगा.

आर्थिक अनिश्चितता के समय में लार्ज कैप नुकसान की आशंका को सीमित करते हैं और पोर्टफोलियो को तरलता प्रदान कर सकते हैं. दूसरी ओर, लॉकडाउन चरण के बाद अपेक्षित आर्थिक सुधार के साथ आर्थिक वृद्धि तेज होने पर संभावित उछाल का फायदा उठाने के लिए मिड और स्मॉल कैप बेहतर स्थिति में हो सकते हैं. इस स्कीम का मैनेजमेंट प्रबंधन वरिष्ठ फंड मैनेजर रजत चांडक करेंगे. विदेशी निवेश का प्रबंधन फंड मैनेजर प्रियंका खंडेलवाल करेंगीं.आईसीआईसीआई प्रू़डेंशियल का कहना है उसके पास फंड मैनजरों की काफी अच्छी टीम है जो लगातार निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिलवाने में कामयाब हो रहे हैं.

