Mutual Fund: ICICI Pru MF ला रहा है नया इंडेक्स फंड, 6 अप्रैल तक निवेश का मौका

एक्सेंज ट्रेडेड फंड निवेशकों के लिए बेहतर खबर है. ICICI Prudential Mutual Fund एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) लांच कर रही है. यह ईटीएफ Nifty 100 इंडेक्स के 30 सबसे कम वोलेटाइल स्टॉक्स को टारगेट करेगा. निवेश के लिए नया फंड 23 मार्च को खुलेगा और 6 अप्रैल को बंद होगा. इस स्कीम का नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वैलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स रखा गया है. यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स है जो निफ्टी 100 इंडेक्स के 30 सबसे कम वोलेटाइल लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा. इस फंड में निवेश पर बेंचमार्क के जितना रिटर्न मिलेगा और इसका बेंचमार्क निफ्टी 100 लो-वैलेटिलिटी इंडेक्स है. पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो निफ्टी 100 लो-वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स ने 12-16 फीसदी तक का सालाना रिटर्न निवेशकों को दिया है.

एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) निमेश शाह का कहना है कि इस स्कीम के जरिए निवेशकों को फैक्टर-बेस्ड स्मार्ट बीटा ईटीएफ तक एक्सेस मिलेगा जिससे रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी. शाह के मुताबिक इस फंड में निवेश से निवेशकों पर बाजार के उतार-चढ़ाव का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके लिए उनकी पूंजी को कई सेक्टर्स के ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा.

निफ्टी 100 लो वैलेटिलिटी 30 इंडेक्स Nifty 100 इंडेक्स का एक हिस्सा है और इसमें ऐसे स्टॉक्स को शामिल किया गया है जिसमें कम उतार-चढ़ाव होता है. इंडिविजुअल स्टॉक वेट पर कैप लगाया गया है और यह अधिकतम 3 फीसदी तक हो सकता है. इसके अलावा इंडेक्स में टॉप 3 सेक्टर्स सॉफ्टवेयर, पर्सनल केयर और सीमेंट हैं. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियसल लो निफ्टी लो वैलेटिलिटी 30 ईटीएफ की एनएवी इस समय (16 मार्च 2021) 118.54 रुपये है. इसकी शुरुआत 3 जुलाई 2017 को की गई थी और 3 साल 8 महीने में इसने करीब 13.96 फीसदी सीएजीआर से रिटर्न दिया है.

