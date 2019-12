टर्म प्लान के लिए ICICI प्रूडेंशियल का Paytm से करार, ग्राहक मिनटों में ले सकेंगे पॉलिसी

Paytm के कस्टमर अब ऐप के जरिए ICICI Pru iProtect Smart नामक टर्म प्लान का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए Paytm और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बीच एक साझेदारी हुई है. इसका फायदा Paytm के मौजूदा 40 करोड़ से ज्यादा यूजर उठा सकेंगे. Paytm ऐप पर जिन यूजर्स का KYC ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है, वे चंद मिनटों के अंदर ICICI Pru iProtect Smart को ले सकेंगे. इसकी प्रक्रिया पेपरलेस है. Paytm कस्टमर इस इंश्योरेंस प्रॉडक्ट को लेने के अलावा ऐप के जरिए प्रीमियम का भुगतान भी कर सकता है. Paytm अपने ऐप पर परेशानी रहित फ्री क्लेम सेटलमेंट की भी पेशकश करेगी.

ICICI Pru iProtect Smart एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें क्रिटिकल इलनेस कवर और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जैसे अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं. इसमें 34 गंभीर बीमारियों के लिए हेल्थ कवर पाने का भी विकल्प है. इस टर्म प्लान के तहत 85 साल की उम्र तक कवर मिलता है लेकिन 99 साल की उम्र तक कवर पाने का भी विकल्प मौजूद है. पॉलिसी लेने वाले के लिए कवर अमाउंट क्लेम करने के लिए कोई हॉस्पिटल बिल उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है. हालांकि डायग्नोसिस रिपोर्ट की फोटो कॉपी जरूरी होगी.

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत नंदा का कहना है कि यह साझेदारी ऐसे दो संगठनों का हाथ मिलाना है, जो टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहते हैं. टर्म इंश्योरेंस किसी भी ग्राहक के पोर्टफोलियो में अहम होता है. यह साझेदारी Paytm यूजर्स को जीवन बीमा खरीदने और अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक सुविधाजनक मार्ग प्रदान करता है.

Paytm के प्रेसिडेंट अमित नैयर ने कहा कि पेटीएम में हम सभी भारतीयों को आसानी से और सुरक्षित तरीके से लेनदेन करने के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं. हम बीमा खरीद से लेकर क्लेम करने तक के लिए एक सहज तरीके के माध्यम से अपने लाखों ग्राहकों को इनोवेटिव बीमा समाधान प्रदान करने पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.