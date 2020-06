अम्फान पीड़ितों के लिए ICICI लोम्बार्ड ने आसान की क्लेम प्रॉसेस, डॉक्युमेंट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा

ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस (ICICI Lombard) ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित लोगों के लिए इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया आसान कर दी है. कोविड-19 स्थिति को देखते हुए सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए क्लेम्स का तेजी से, आसान और सुरक्षित निपटान हो सके, इसके लिए ICICI लोम्बार्ड ने टेक्नोलॉजी की मदद ली है. कंपनी IL TakeCare ऐप पर इंस्टैस्पेक्ट फीचर के माध्यम से सेल्फ असेस्ड मोटर क्लेम्स को प्रोत्साहित कर रही है और छोटे मूल्य के नुकसान का आकलन वर्चुअल सर्वे से कर रही है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में में अम्फान साइक्लोन के चलते 1.30 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. कइयों ने अपने घर, फसल, जमीन खो दी है. 15 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है. ICICI लोम्बार्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि साइक्लोन से प्रभावित दावों के निपटान के लिए न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता हो. ग्राहकों की आसानी और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने ग्राहकों को ई-क्लेम की सुविधा का उपयोग करके दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी है.

इस सुविधा से ग्राहक क्लेम फॉर्म डिजिटली जमा कर सकते हैं और अनुमानित नुकसान (क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत और/या रिप्लेसमेंट के कुटेशंस/इनवॉइसेज के साथ) की जानकारी दे सकते हैं. आवश्यक चीजों की सूची को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छोटा कर दिया गया है. कंपनी ने विवादों के प्रबंधन और समाधान के लिए दावों की निगरानी का एक केंद्रीकृत तंत्र भी स्थापित किया है.

सोशल मीडिया, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों को कंपनी की ओर से मैसेज भेजा जा रहा है. इसमें क्लेम रजिस्टर करने के लिए एक क्लेम इंटीमेशन लिंक दिया जा रहा है. इसके अलावा ईमेल संचार के माध्यम से ग्राहकों को पोस्ट साइक्लोन हालात के लिए सलाह भी दी जा रही है. ICICI लोम्बार्ड का कहना है कि कोई भी ग्राहक अपने विभिन्न डिजिटल संचार माध्यमों के जरिए कंपनी तक आसानी से पहुंच बना सकता है. इसके लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है-

• 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800-2666)

• किसी भी प्रश्न के लिए customersupport@icicilombard.com पर कंपनी को ईमेल भेज सकते हैं.

• मोटर या स्वास्थ्य दावों को ICICI लोम्बार्ड के ILTakeCare ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है.

• दावों के निपटान के लिए बीमाकर्ता की वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है.

ICICI लोम्बार्ड GIC में दावे और पुनर्बीमा चीफ-अंडरराइटिंग संजय दत्ता का कहना है कि “ICICI लोम्बार्ड में, हम अपने ग्राहकों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप चलने में विश्वास करते हैं. कोलकाता में हाल के चक्रवात को लेकर, हमने कई प्रौद्योगिकी-सक्षम संचार चैनलों की स्थापना की है और तुरंत प्रतिक्रिया के लिए दावा निपटान प्रक्रियाओं को सरल बनाया है. इसके अलावा, हम अपने ग्राहकों को वेब, मोबाइल और ऐप पर डिजिटल समाधानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.”

