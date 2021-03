ICICI Lombard की वॉइस बोट सर्विस; मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट हुआ आसान, फीचर फोन पर भी मिलेगी सुविधा

मोटर इंश्योरेंस क्लेम रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राहकों को कभी-कभी टाइपिंग और नेविगेशन में छोटी सी गलती के कारण सेटलमेंट में समस्याएं होती हैं. अब इस समस्या का समाधान के लिए ICICI Lombard ने अनोखी वॉयस बोट सर्विस शुरू की है. तत्काल मोटर इंश्योरेंस क्लेम रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू की इस सर्विस के जरिए ग्राहकों को डिजिटल तरीके से मोटर क्लेम का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद मिलेगी. इससे क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी आएगी. भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के मुताबिक वह अपने रिटेल और कॉरपोरेट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशन्स मुहैया कराने में सबसे आगे रही है. इस फीचर की खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है और इसे फीचर फोन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

ICICI Lombard द्वारा शुरू किया गया यह वॉयस बोट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, जो स्पीच पहचानने की बेहद अत्याधुनिक तकनीक से लैस है. इसमें लंबी बातचीत को भी पहचानने की क्षमता है. कंपनी के दावे के मुताबिक ज्यादा शोरगुल वाली जगहों में भी यह स्पीच को पहचानने में कामयाब है. इसके अलावा यह बातचीत के दौरान अलग-अलग उच्चारणों को भी पहचान लेता है. यह प्लेटफॉर्म अभी अंग्रेजी में लॉन्च हुआ है. और जल्दी ही हिंदी, तमिल और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा.

कंपनी की इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्पलाइन 1800 2666 पर फोन कर संबंधित ऑप्शन चुनना पड़ता है. इससे वह सीधे वॉयस बोट से जुड़ जाता है. फिर वॉयस बोट कस्टमर को एसएमएस के जरिये एक वेब बेस्ड लिंक भेज कर क्लेम की जानकारी देने में गाइड करता है. SMS पाने के बाद कस्टमर को दिए गए लिंक में घटना की जानकारी देनी होती है. इसके बाद बोट क्लेम रजिस्टर कर लेता है और क्लेम नंबर शेयर कर देता है. अगले कुछ दिनों में बोट, कस्टमर को क्लेम डॉक्यूमेंट और ई-फॉर्म सबमिट करने की सुविधा दे देता है.

