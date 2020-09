दिल्ली में स्किल्ड वर्कर्स के लिए ICICI होम फाइनेंस की नई स्कीम, अपने घर के लिए मिलेगा 50 लाख तक का लोन

ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल कामगारों के लिये नई ऋण योजना ‘अपना घर ड्रीम्ज’ शुरू की है. इसके तहत 2 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का होम लोन लिया जा सकता है. कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि योजना शहर में काम करने वाले बढ़ई, बिजली मिस्त्री, दर्जी, पेंटर, बेल्डिंग का काम करने वाले, नल ठीक करने वाले (प्लंबर), वाहन मिस्त्री, विनिर्माण मशीन चलाने वाले, आरओ ठीक करने वाले, लघु और मंझोले कारोबार करने वाले, किराना दुकानदारों के लिए है.

ICICI होम फाइनेंस ने कहा कि ऋण योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों के लिए है, जो अपना घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास वे दस्तावेज नहीं हैं, जिसकी मांग आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज देने को लेकर की जाती है. इस योजना के तहत ग्राहक 20 साल के लिये कर्ज ले सकते हैं. दस्तावेज के रूप में उन्हें सिर्फ पैन (स्थायी खाता संख्या), आधार व छह महीने के बैंक खाते का ब्यौरा देना होगा. पांच लाख रुपये तक के कर्ज के लिये न्यूनतम 1,500 रुपये जबकि 5 लाख रुपये से अधिक के कर्ज के लिये न्यूनतम 3,000 रुपये खाते में होने चाहिए.

SBI ग्राहक अपनी घड़ी से कर सकेंगे पेमेंट, टाइटन ने YONO के साथ लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ अनिरूद्ध कमानी ने कहा, ‘‘ICICI होम फाइनेंस में हमारा मकसद असंगठित क्षेत्र में कठिन मेहनत करने वाले पेशेवरों और स्थानीय छोटे कारोबारियों को अपना घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिये कर्ज की पेशकश करना है.’’ कंपनी ने कहा कि ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का भी लाभ उठा सकते हैं. यह निम्न आय वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी-1 और 2) के लिये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है. इस योजना के तहत कर्ज लेने वाला अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.