Stock Tips : तीन महीने में ये 2 शेयर देंगे 20 फीसदी मुनाफा, जानिए इस नामी ब्रोकरेज फर्म ने क्यों दी इन्हें ‘BUY’ की रेटिंग

पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के दौरान मार्केट ने नई ऊंचाइयां हासिल की है. लेकिन देखा जाए तो इसके बाद इसमें मोटे तौर पर करेक्शन भी हुआ है. ऐसे में सवाल है कि ऐसे कौन से शेयर चुने जाएं, जिनमें मुनाफे की अच्छी संभावना बनती दिख रही है. ICICI Direct ने अपनी फिल्टर विधि से दो ऐसे स्टॉक चुने हैं, जिनमें अगले तीन महीने में 20 फीसदी का मुनाफा हो सकता है.

ICICI Direct का फिल्टरेशन मॉडल तीन चीजों के आधार पर इन दोनों शेयरों को चुना है. ये हैं -Delivery Pickup, Historic Volatility और Futures & Options universe से निकले Historic stock buying patterns. ICICI DirectFutures & Options universe में से 162 स्टॉक ही चुने हैं,जिनमें खरीद के मौके बन रहे हैं. इनमें से दो शेयरों को चुना गया है. ये हैं टाटा मोटर्स (Tata Motors) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation)

Buying range: Rs 295-303

Target: Rs 360 | Stop loss: Rs 268

ऑटो सेक्टर Range-bound है लेकिन टाटा मोटर्स अपनी पियर कंपनियों की तुलना में अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रही है. इसका प्राइस ड्रिस्टीब्यूशन इस शेयर में गिरावट को सीमित करता दिख रहा है. डिलीवरी के हिसाब से देखें तो इसमें मजबूत डिलीवरी बेस्ड एक्शन दिखा है. 360 रुपये के लेवल पर इसमें अहम करेक्शन के बाद 280-300 रुपये के सपोर्ट जोन पर फ्रेश डिलीवरी खरीदारी दिख रही है. ICICI Direct के मुताबिक तीन महीने के टाइम फ्रेम में इसमें 19 फीसदी की बढ़त दिख सकती है.

Buying range: Rs 104-106

Target: Rs 125 | Stop loss: Rs 94

जुलाई के पूर्वार्द्ध से ही इंडियन ऑयल अंडर परफॉर्मर साबित हो रहा है और अब तक 10 फीसदी गिर चुका है. हालांकि ICICI Direct के हिसाब से यह हाल में सपोर्ट जोन से पीछे आया है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर इस शेयर में काफी accumulation दिख रहा है. डेली रिटर्न शून्य से 1 फीसदी तक झूलता रहा है. अगर इस शेयर को वोलेटिलिटी के नजरिये से देखें तो 30 दिनों की वोलेटिलिटी कम रही है और 60 दिन की वोलेटिलिटी भी अब धीमी हो गई है. आने वाले सप्ताह में इस शेयर में तेजी दिखेगी. तीन महीने के टाइम फ्रेम में यह शेयर 20 फीसदी मुनाफा दे सकता है.

