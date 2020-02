ICICI बैंक का रखते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड, EMI ट्रांजैक्शन पर मिलेगी छूट; जानें कैसे

ICICI बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है. इस ऑफर के तहत आपको शनिवार और रविवार को ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए EMI ट्रांजैक्शन करने पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. इस ऑफर का फायदा आप फ्लिपकार्ट (Flipkart), टाटा क्लिक(Tata Cliq) और Everyday Delights पर खरीदारी करते समय उठा सकते हैं. ICICI बैंक का यह ऑफर 31 मार्च 2020 तक जारी रहेगा.

Add your wish list to the shopping cart this weekend with #ICICIBank . Shop on @Flipkart or @TataCliq using your credit/debit card EMI option and enjoy up to 5% discount. Know more here: https://t.co/JcHaWlVx2G pic.twitter.com/O1JcqK2Kt8

फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदारी करते समय आपको ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के EMI ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पर आपको 5 फीसदी के डिस्काउंट का ऑफर मिलेगा. इसमें खरीदारी करते समय न्यूनतम कार्ट वैल्यू 14,999 रुपये होनी चाहिए. इसके साथ ही एक कार्ड पर अधिकतम 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

वहीं, टाटा क्लिक पर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. इसमें मिनिमम कार्ट वैल्यू 10,000 रुपये है और एक कार्ड पर आपको अधिकतम 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

इस ऑफर का फायदा लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी मौजूद हैं. इसमें आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए. आपका प्लेटफॉर्म पर एक वैध अकाउंट होना चाहिये और उसमें आपको लॉग इन करना होगा. यह ऑफर केवल ICICI बैंक के रिटेल क्रेडिट कार्ड औक रिटेल डेबिट कार्ड पर ही उपयुक्त है. यह ग्राहक अपने पेमेंट पेज पर ऑफर को देख पाएंगे. कोई दूसरा ग्राहक इस ऑफर का लाभ नहीं ले सकेगा. यह ऑफर ICICI बैंक के ईएमआई कार्ड, कॉरपोरेट कार्ड, बिजनेस कार्ड और ICICI बैंक-अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर लागू नहीं है.

इसके अलावा ICICI बैंक एक दूसरा ऑफर भी लेकर आया है. इस ऑफर के तहत अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने लिए फ्लाइट या छुट्टियों की बुकिंग कराते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक की छूट मिलेगी. यह ऑफर यात्रा डॉट कॉम के जरिए बुकिंग करने पर ईएमआई ट्रांजैक्शन पर मिलेगा. इसमें न्यूनतम ट्रांजैक्शन की सीमा 5000 रुपये की है.

