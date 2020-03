WhatsApp पर मिलेगी बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शन और लोन की जानकारी, COVID-19 के चलते ICICI बैंक की खास सुविधा

ICICI Bank Launched Banking Services On WhatsApp: कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है. ऐसे में अगर कुछ जरूरी जानकारी के लिए अपनी बैंक ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब बैंक से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां तो आपको अपने वाट्सऐप पर मिल जाएंगी. इसके लिए देश के निजी क्षेत्र के बड़े बैंक ICICI बैंक ने खास सुविधा ‘ICICIStack’ शुरू की है. इसके तहत आपको वाट्सऐप पर बैंक अकाउंट बैलेंस, पिछले 3 ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड की लिमिट से लेकर नए लोन आफर में क्या है, इन सअकी जानकारी मिल जाएगी. फिलहाल यह सुविधा दिन के 24 घंटे कभी भी मिलती रहेगी.

इस सुविधा का इस्तेमाल कोई भी ICICI बैंक कस्टमर कर सकता है जो वाट्सऐप पर मौजूद हो. यहां तक कि नॉन ICICI बैंक कस्टमर भी अपने पास के एटीएम या बैंक ब्रांच की जानकारी के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है.

· सबसे पहले कस्टमर को ICICI बैंक का वेरिफाइड वाट्सऐप प्रोफाइल नंबर 9324953001 सेव करना होगा. उसके बाद अपने कांटैक्ट नंबर से इस वाट्सऐप नंबर पर <Hi> लिखकर मैसेज करना होगा. आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. इसके बाद बैंक इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देगा.

· इसके बाद आपको जिस सुविधा के बारे में जानकारी चाहिए उसे टाइप कर मैसेज करना होगा. मसलन <Balance>, <Block>, <limit>, <lost my card>, <cc limit>, <cc balance>, <ATM> , <branch>, <loan>, <home loan>, <personal loan>, <instant loans> आदि.

बैलेंस चेक करना, अंतिम 3 ट्रांजैक्शन की जानकारी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट पता करना, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक या अनब्लॉक कराना, नए लोन आफर, पास स्थित एटीएम या बेंक की ब्रांच की जानकारी लेना, शॉपिंग पर डिस्काउंट या आफर.

ICICI बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप बागची का कहना है कि हमारी यह हमेशा से ही प्राथमिकता रही है कि बैंक के ग्राहकों को किसी भी स्थिति में किसी तरह की परेशानी न हो. इसी को देखते हुए हमने ग्राहकों के लिए वाट्सऐप पर ‘ICICIStack’ लांच किया है जो अपने आप में एक खास कंप्रेहेन्सिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इससे बिना बैंक की ब्रांच गए कई जरूरी जानकारी और सुविधाएं मिल सकेंगी. जब कोरोना के चलते लॉकडाउन है और लोगों से अपने घरों में ही रहने की बात कही जा रही है, ऐसे में यह सुविधा खासतौर से रिमोट एरिया के लोगों के लिए मददगार होगी.

