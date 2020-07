म्यूचुअल फंड के बदले तुरंत मिलेगा 1 करोड़ का लोन, ICICI बैंक की बड़ी सुविधा; ये हैं आसान स्टेप्स

ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है. अब अपने इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड स्कीम को गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन तुरंत पा सकते हैं. बैंक ने इस स्कीम को इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड (Insta Loans against Mutual Funds) नाम दिया है. लोन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी. इस सुविधा का लाभ ओवरड्रॉफ्ट के रूप में बिना बैंक की किसी शाखा पर जाए और डॉक्युमेंटेशन के उठा सकते हैं.

यह सुविधा म्यूचुअल फंड के लिए देश के प्रमुख रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज’ (CAMS), के साथ साझेदारी में शुरू की गई है. इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो इंस्टा LAS का विस्तार है, जो इक्विटी शेयरों के बदले एक लोन सुविधा है. इंस्टा LAS को बैंक ने एक साल पहले लॉन्च किया था.

इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ बैंक के लाखों पूर्व-स्वीकृत ग्राहकों को म्युचुअल फंड स्कीम का चयन करने की सुविधा मिलती है. इसके जरिए वे जितनी यूनिट गिरवी रखना चाहते हैं, उतनी राशि तय करते हैं और लोन की सीमा निर्धारित करते हैं. ऐसा ये ग्राहक बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ आसान स्टेप में हो जाएगा. यह सुविधा उन ग्राहकों को मिलेगी, जिनके पास CAMS सर्विस्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स की होल्डिंग है. यह पेशकश वर्तमान कोरोना महामारी परिदृश्य में ग्राहकों के लिए आसान है. क्योंकि यह उन्हें अपने घर रहकर एसेट्स गिरवी रखकर उनकी लिक्विडिटी का लाभ दिलाती है.

सबसे पहले ICICI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग लॉ इन करें.

उसके बाद ‘Investment & Insurance’ पर जाएं और ‘Loan against Mutual Funds’ पर क्लि करें.

उसके बाद pre-qualified eligibility चेक करें.

उसके बाद type of mutual fund सेलेक्ट करें.

CAMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट कंफर्म करें.

फिर म्यूचुअल फंड स्कीम और यूनिट सेलेकट करें.

उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए रिक्वेस्ट कंफर्म करें.

फिर लोन अमाउंट तय करें

इस बारे में ICICI बैंक हेड-वेल्थ, प्राइवेट बैंकिंग और LAS, राजेश अय्यर का कहना है कि ICICI बैंक डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए अपने ग्राहकों को त्वरित रूप से कई रिटेल प्रोडक्ट्स की पेशकश कर रहा है. पिछले कुछ साल में बैंक ने जिन इंस्टेंट उत्पादों की लिस्ट पेश की थी, उनमें इंस्टैंट क्रेडिट कार्ड, इंस्टैंट पर्सनल लोन, इंस्टैंट होम लोन, इंस्टैंट कार लोन, इंस्टैंट क्रेडिट, एमएसएमई के लिए तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा और पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट तुरंत खोलने की सुविधा शामिल है. इसी क्रम में इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक विस्तार है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.