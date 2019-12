ICICI बैंक अलर्ट! बचत खाते पर बदल रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन चार्ज, 15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम

ICICI बैंक अपनी ब्रांच में सेविंग्स अकाउंट से कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े चार्जेस में बदलाव करने जा रहा है. ट्रांजेक्शन में जमा और निकासी दोनों शामिल है. नए चार्ज 15 दिसंबर 2019 से लागू होंगे. बैंक का कहना है कि अपने सेविंग्स अकाउंट ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी ब्रांच में एक निश्चित संख्या तक फ्री कैश ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराता रहेगा. फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या सेविंग्स अकाउंट के प्रकार पर निर्भर करती है. कैश ट्रांजेक्शन इन संख्या के पार जाने पर बैंक सेविंग्स अकाउंट कस्टमर्स से चार्ज वसूलता है.

15 दिसंबर 2019 से संशोधित चार्ज इस तरह होंगे….

इस कैटेगरी के तहत रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, एडवांटेज वुमन सेविंग्स अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, यंग स्टार्स एंड स्मार्ट स्टार अकाउंट, फ्रीडम सेविंग्स अकाउंट, ईजी रिसीव अकाउंट, बैंक एट कैंपस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ब्लाइंड/विजुअली इंपेयर्ड/इनकैपेसिटेटेड सेविंग्स अकाउंट, इलिटरेट सेविंग्स अकाउंट, ब्रोकिंग/आई डायरेक्ट लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट, एसेट लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट (ALSA) और सैलरी अकाउंट आते हैं.

1. खाते की मौजूदगी वाले शहर में ही बैंक की सभी ब्रांचों यानी बेस ब्रांचों में कैश ट्रांजेक्शन (जमा व निकासी)/कैश रिसाइक्लर मशीन में नकद जमा दोनों के मामले में अभी एक माह में 4 ट्रांजेक्शन फ्री हैं. उसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लगता है, जो कि एक माह में मिनिमम 150 रुपये होता है.

2. कस्टमर द्वारा या कस्टमर के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी नॉन-बेस ब्रांच यानी अन्य शहरों की ब्रांच में कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से निकासी के मामले में अभी एक माह में की गई पहली नकद निकासी फ्री है. इसके बाद उसी माह में निकासी करने पर प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लगता है, जो कि मिनिमम 150 रुपये है.

3. किसी भी नॉन-बेस ब्रांच में कस्टमर या उसके प्रतिनिधि द्वारा कस्टमर के सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्रांच में नकद जमा के मामले में प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लगता है, जो कि मिनिमम 150 रुपये है. कैश रिसाइक्लर मशीन में नकद जमा के मामले में माह में पहली जमा फ्री है. उसके बाद उसी महीने में जमा करने पर 5 रुपये प्रति 1000 रुपये के हिसाब से चार्ज लगता है, जो मिनिमम 150 रुपये है.

इन मौजूदा चार्ज के बदले अब बैंक जो संशोधित चार्ज वसूलने जा रहा है, वह इस तरह है…

1. प्रतिमाह सेविंग्स अकाउंट से बैंक ब्रांच के अंदर जमा व निकासी समेत कुल 4 फ्री ट्रांजेक्शन किए जा सकेंगे. इसके बाद 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा.

2. जमा व निकासी मिलाकर होम ब्रांच से कस्टमर एक अकाउंट से प्रति माह 2 लाख रुपये बिना किसी चार्ज के निकाल सकेंगे. इसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा, जो मिनिमम 150 रुपये रहेगा.

नॉन-होम ब्रांच के मामले में एक दिन में 25000 रुपये तक का कैश ट्रांजेक्शन फ्री रहेगा. इसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा, जो मिनिमम 150 रुपये होगा.

3. थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन के मामले में प्रतिदिन 25000 रुपये तक के लेन-देन पर 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज होगा. 25000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन मान्य नहीं होगा.

सीनियर सिटीजन, यंग स्टार/स्मार्ट स्टार अकाउंट्स के मामले में भी 25000 रुपये प्रतिदिन की लिमिट लागू होगी, लेकिन चार्ज नहीं लगेगा.

1. खाते की मौजूदगी वाले शहर में ही बैंक की सभी ब्रांचों यानी बेस ब्रांचों में कैश ट्रांजेक्शन (जमा व निकासी)/कैश रिसाइक्लर मशीन में नकद जमा दोनों के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

2. कस्टमर द्वारा या कस्टमर के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी नॉन-बेस ब्रांच यानी अन्य शहरों की ब्रांच में कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से निकासी के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

3. किसी भी नॉन-बेस ब्रांच में कस्टमर या उसके प्रतिनिधि द्वारा कस्टमर के सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्रांच में नकद जमा के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

इन मौजूदा चार्ज के बदले अब बैंक जो संशोधित चार्ज वसूलने जा रहा है, वह इस तरह है…

1. एक माह में सेविंग्स अकाउंट से 5 कैश ट्रांजेक्शन फ्री होंगे. उसके बाद 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज होगा.

2. जमा व निकासी मिलाकर होम ब्रांच से कस्टमर एक अकाउंट से प्रति माह 2 लाख रुपये बिना किसी चार्ज के निकाल सकेंगे. इसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा, जो मिनिमम 150 रुपये रहेगा.

नॉन-होम ब्रांच के मामले में एक दिन में 25000 रुपये तक का कैश ट्रांजेक्शन फ्री रहेगा. इसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा, जो मिनिमम 150 रुपये होगा.

3. थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन के मामले में प्रतिदिन 25000 रुपये तक के लेन-देन पर 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज होगा. 25000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन मान्य नहीं होगा.

सीनियर सिटीजन, यंग स्टार/स्मार्ट स्टार अकाउंट्स के मामले में भी 25000 रुपये प्रतिदिन की लिमिट लागू होगी, लेकिन चार्ज नहीं लगेगा.

1. खाते की मौजूदगी वाले शहर में ही बैंक की सभी ब्रांचों यानी बेस ब्रांचों में कैश ट्रांजेक्शन (जमा व निकासी)/कैश रिसाइक्लर मशीन में नकद जमा दोनों के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

2. कस्टमर द्वारा या कस्टमर के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी नॉन-बेस ब्रांच यानी अन्य शहरों की ब्रांच में कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से निकासी के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

3. किसी भी नॉन-बेस ब्रांच में कस्टमर या उसके प्रतिनिधि द्वारा कस्टमर के सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्रांच में नकद जमा के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

इन मौजूदा चार्ज के बदले अब बैंक जो संशोधित चार्ज वसूलने जा रहा है, वह इस तरह है…

1. एक माह में सेविंग्स अकाउंट से 5 कैश ट्रांजेक्शन फ्री होंगे. उसके बाद 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज होगा.

2. जमा व निकासी मिलाकर किसी भी ब्रांच, सेल्फ व थर्ड पार्टी ​सभी के मामले में कस्टमर एक अकाउंट से प्रति माह 2 लाख रुपये बिना किसी चार्ज के निकाल सकेंगे. इसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा, जो मिनिमम 150 रुपये रहेगा.

1. खाते की मौजूदगी वाले शहर में ही बैंक की सभी ब्रांचों यानी बेस ब्रांचों में कैश ट्रांजेक्शन (जमा व निकासी)/कैश रिसाइक्लर मशीन में नकद जमा दोनों के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

2. कस्टमर द्वारा या कस्टमर के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी नॉन-बेस ब्रांच यानी अन्य शहरों की ब्रांच में कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से निकासी के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

3. किसी भी नॉन-बेस ब्रांच में कस्टमर या उसके प्रतिनिधि द्वारा कस्टमर के सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्रांच में नकद जमा के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

इन मौजूदा चार्ज के बदले अब बैंक जो संशोधित चार्ज वसूलने जा रहा है, वह इस तरह है…

1. एक माह में सेविंग्स अकाउंट से 7 कैश ट्रांजेक्शन फ्री होंगे. उसके बाद 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज होगा.

2. जमा व निकासी मिलाकर किसी भी ब्रांच, सेल्फ व थर्ड पार्टी ​सभी के मामले में कस्टमर एक अकाउंट से प्रति माह 5 लाख रुपये बिना किसी चार्ज के निकाल सकेंगे. इसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा, जो मिनिमम 150 रुपये रहेगा.

1. खाते की मौजूदगी वाले शहर में ही बैंक की सभी ब्रांचों यानी बेस ब्रांचों में कैश ट्रांजेक्शन (जमा व निकासी)/कैश रिसाइक्लर मशीन में नकद जमा दोनों के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

2. कस्टमर द्वारा या कस्टमर के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी नॉन-बेस ब्रांच यानी अन्य शहरों की ब्रांच में कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से निकासी के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

3. किसी भी नॉन-बेस ब्रांच में कस्टमर या उसके प्रतिनिधि द्वारा कस्टमर के सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्रांच में नकद जमा के मामले में अभी शून्य चार्ज है.

इन मौजूदा चार्ज के बदले अब बैंक जो संशोधित चार्ज वसूलने जा रहा है, वह इस तरह है…

1. एक माह में सेविंग्स अकाउंट से 10 कैश ट्रांजेक्शन फ्री होंगे. उसके बाद 150 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज होगा.

2. जमा व निकासी मिलाकर किसी भी ब्रांच, सेल्फ व थर्ड पार्टी ​सभी के मामले में कस्टमर एक अकाउंट से प्रति माह 15 लाख रुपये बिना किसी चार्ज के निकाल सकेंगे. इसके बाद प्रति 1000 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा, जो मिनिमम 150 रुपये रहेगा.

ऐसे सेविंग्स अकाउंट, जिनमें मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया है, उनके मामले में ये चार्ज भी लागू होंगे…

हालांकि इस चार्ज से सीनियर सिटीजंस, सिलेक्ट सर्किल अकाउंट्स, सोसायटी अकाउंट्स, स्टूडेंट अकाउंट्स, वेल्थ एंड प्राइवेट बैंकिंग, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, इनकैपेसिटेटेड एंड ब्लाइंड आदि को छूट है.

(नोट: बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट को छूट है. सरकारी नियमों के मुताबिक टैक्स उल्लिखित चार्ज के ऊपर लागू होगा.)

