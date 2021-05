I-T Refund: इनकम टैक्स विभाग ने 15 लाख टैक्सपेयर्स को भेज दिए 24,792 करोड़, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

How to check IT refund status: आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में 17 मई तक 15 लाख से ज्यादा करदाताओं को 24,792 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. विभाग ने ट्वीट जारी कर कहा है कि इस राशि में व्यक्तिगत आयकर रिफंड की राशि 7,458 करोड़ रुपये है. जबकि कंपनी कर के तहत 17,334 करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं. विभाग ने कहा कि सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 17 मई 2021 की अवधि में 15 लाख से अधिक करदाताओं को 24,792 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किए हैं.

विभाग ने कहा कि 14.98 लाख मामलों में 7,458 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया है, जबकि 43,661 मामलों में 17,334 करोड़ रुपये का कंपनी कर रिफंड जारी किए गए हैं. आयकर विभाग ने हालांकि रिफंड के लिए वित्तीय वर्ष स्पष्ट नहीं किया. लेकिन माना जा रहा है कि यह रिफंड वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न के लिए है.

विभाग के मुताबिक, 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उसने 2.38 करोड़ करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ के रिफंड जारी किए हैं. वित्त वर्ष 2020-21 में जारी रिफंड वित्त वर्ष 2019-20 में जारी 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड के मुकाबले 43.2 फीसदी ज्यादा है.

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और इसके वेरिफिकेशन के बाद जब इसे सब्मिट किया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच-पड़ताल करना शुरू कर देता है. अगर आपका क्लेम स्वीकार हुआ तो इसके बाद रिफंड अमाउंट इंटरेस्ट के साथ सीधे आपके बैंक अकाउंट या चेक के द्वारा आपको लौटा दिया जाता है. हालांकि आईटीआर की प्रोसेसिंग में कुछ वक्त लगता है.

